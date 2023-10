Bombastischer 4K-Monitor fast 400€ bei Amazon reduziert: 43 Zoll & 144Hz

Dieser 4K-Monitor schleudert euch mittendurch eure Lieblingswelten und macht eure Abenteuer unvergesslicher. Jetzt bei Amazon reduziert.

Ihr sucht einen schnellen 4K-Monitor, der optimal für riesige RPGs oder Story-Games ist und trotzdem eine gute Leistung bei FPS-Shootern abliefert? Dann seid ihr hier richtig. Der ASUS ROG Strix XG43UQ stellt euch ein 43-Zoll-Display zur Verfügung, eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und eine Reaktionszeit von nur 1ms. Spart jetzt 32% und bezahlt nur 799€ statt 1180,96€.

Diese Aspekte sprechen für diesen 4K-Monitor

Dieser Bildschirm verfügt über eine 4K-Auflösung, die gestochen scharfe Bilder und lebensechte Farben liefert. Erlebt Starfield oder das epische Baldur’s Gate 3 in einer wunderbaren Pracht. Ihr werdet es merken, wenn ihr durch schöne Areale wandert oder die animierten Effekte eures Lieblingsspiels beobachtet.

Mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und einer Reaktionszeit von nur 1 ms bietet der ASUS ROG Strix XG43UQ eine grandiose flüssige Darstellung. Um Tearing oder unnötige Verzögerungen müsst ihr euch keine Gedanken machen. Setzt jede taktische Bewegung in Shootern wie Apex Legends oder Rainbow Six Siege unmittelbar um.

Dank der FreeSync 2 HDR-Technologie wird die Bildwiederholrate des Monitors mit der Framerate eurer Grafikkarte synchronisiert. Keine Actionszene wird verfälscht und ihr könnt jede Situation voll konzentriert ausleben.

Er unterstützt auch die DisplayHDR 1000-Zertifizierung, was eine beeindruckende Helligkeit und Kontrast bietet. Schwarze werden tiefer und Weißtöne strahlender dargestellt, was zu einer noch realistischeren Darstellung führt. Dunkle Verliese in der Dark Souls-Reihe oder strahlenden Landschaften in ein The Witcher 3 kommen dabei noch besser zur Geltung.

Mit den vielfältigen Anschlussmöglichkeiten wie DisplayPort und HDMI könnt ihr den Monitor problemlos mit eurem PC oder anderen Geräten verbinden. Obendrein verfügt dieser Bildschirm auch über einen integrierten USB-Hub, der euch zusätzliche Anschlussmöglichkeiten bietet.

Perfekte Informationen für ein Upgrade

Ihr seid wahre Schnäppchenjäger oder regelmäßig auf der Suche nach ein Upgrade? Dann seid ihr bei unserer Deals-Übersichtsseite genau richtig. Hier findet Monitore, die euch richtig in neue Welten hineinzehren oder preiswerte Grafikkarten, die noch mehr aus eurem System herausholen. Schaut euch gerne um, denn ständig gibt es sagenhafte Angebote und technische Top-Produkte.