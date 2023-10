Neuer Tiefstpreis: Dieser 4K-Smart-TV von LG überzeugt mit tollen Bildern und guter Gaming-Ausstattung

Schnappt euch jetzt bei Saturn einen gut ausgestatteten 4K-Smart-TV von LG mit 55 Zoll und 120Hz zum neuen Tiefstpreis im Angebot.

Mit dem LG QNED816RE verpasst ihr eurem Wohnzimmer ein ordentliches Upgrade. Genießt atemberaubende Bilder, egal, ob ihr Filme oder Serien guckt, Live-Sport verfolgt oder auf der PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch eure Lieblingsspiele zockt. Bei Saturn zahlt ihr zurzeit nur 699€ für das Modell mit 55 Zoll. Der Versand ist obendrein komplett gratis.

Saturn: 4K-Smart-TV im Angebot

Erstklassige Bildqualität: Der LG QNED816RE setzt auf eine Kombination aus Quantum Dots, wie sie in den High-End-TVs von Samsung zu finden sind, mit LGs eigener NanoCell-Technologie und erreicht so eine herausragend gute Farbwiedergabe. Der Kontrast kommt nicht ganz an den eines OLED-Fernsehers heran, durch Local Dimming wird diese Schwäche allerdings teilweise ausgeglichen.

Jetzt zuschlagen: LG QNED816RE zum neuen Tiefstpreis!

Gaming-Maschine: Der 4K-Smart-TV ist mit allem ausgestattet, was ihr für echtes Next-Gen-Gaming braucht. Dank 120Hz Bildwiederholrate und HMDI 2.1-Anschlüssen ist mit der PS5 und der Xbox Series X/S Gaming in 4K und mit bis zu 120 FPS möglich. Variable Refresh Rate (VRR) und Auto Low Latency Mode (ALLM) werden ebenfalls unterstützt. Letzteres sorgt dafür, dass der Fernseher beim Zocken automatisch den Modus mit der geringsten Latenz auswählt. Der Input Lag liegt bei gerade mal 5ms, was wirklich hervorragend ist.

Neuer Tiefstpreis: Der Fernseher ist mit einer UVP von 1299€ gelistet. Der Rabatt beträgt somit starke 46%. So günstig wie jetzt war das Modell vorher noch nie. Der alte Tiefstpreis in Höhe von 799€ wird um ganze 100€ unterboten. (Quelle: geizhals.de)

