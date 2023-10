5 unheimliche Anime, die ihr perfekt zur Halloween-Zeit schauen solltet

Ihr sucht noch gruselige Unterhaltung für Halloween am 31. Oktober 2023 und die kalte Jahreszeit? Wir haben hier 5 Anime, die für Gruselstimmung sorgen.

Auch wenn „Horror“ und „Anime“ auf den ersten Blick nicht so gut zueinander passen, gibt es doch eine Reihe von Serien, die zumindest ein mulmiges Gefühl hervorrufen. Weil die aber genau nach solchen schaurigen Serien verlangt, haben wir eine Reihe von Anime für euch herausgesucht, die perfekt zur kalten Jahreszeit passen.

Hell Girl

Alternative Namen: Jigoku Shoujo

Genre: Horror, Mystery, Übernatürlich

Episoden: 26 (nur Staffel 1)

Stream verfügbar auf: Aktuell kein Streaming-Anbieter bekannt, nur zum Kauf verfügbar.

Jede Nacht um Mitternacht wird die mysteriöse Website für Kontakte mit der Hölle für einige Minuten aktiv. Zu der Website gibt es ein Gerücht: Wer sich an jemandem rächen will, trägt dort den Namen der Person ein, die Rache erfahren soll. Tut man das, erscheint „Ai Enma“, das Höllenmädchen. Sie gewährt Bittstellern einen Pakt. Das Opfer wird in die Hölle geschickt – aber auch die Person, die diese Rache ausübt, wird am Ende ihres Lebens in die Hölle verfrachtet.

Was macht Hell Girl sehenswert? Die meisten Folgen von Hell Girl erzählen kleine, in sich abgeschlossene Geschichten von Personen, die Rache suchen und diese dann erfüllt bekommen. Das ist manchmal grausam, manchmal faszinierend und immer unterhaltsam. In späteren Folgen erfährt man deutlich mehr über Ai Enma – doch im Fokus der Handlung stehen stets die mitunter grausamen Schicksale der Rache-Opfer und auch die psychologischen Folgen, die das für die sich rächende Person hat.

From the New World

Alternative Namen: Shinsekai Yori

Genre: Drama, Fantasy, Horror, Mystery, Sci-Fi

Episoden: 25

Stream verfügbar auf: Aktuell kein Streaming-Anbieter bekannt, nur zum Kauf verfügbar.

In einer nahezu utopischen Welt erwachen in der 12-jährigen Saki Watanabe psychische Fähigkeiten. Daher wird sie auf eine spezielle Akademie geschickt, die sich um Kinder mit solchen Kräften kümmert und sie ausbildet. Doch die Idylle wird getrübt, als die Kinder zu hinterfragen beginnen, was mit den Schülern passiert, die ihre Kräfte nicht ausreichend kontrollieren können. Außerdem gibt es noch das Gerücht von den „besudelten Katzen“, die nachts kommen und Kinder entführen.

Stück für Stück bröckelt die Utopie und je mehr Geheimnisse und Intrigen offengelegt werden, desto mehr begreifen die Kinder, in was für einer Welt sie eigentlich aufgewachsen sind.

Was macht From the New World sehenswert? Die Serie schafft es, trotz der vielen Genres, niemals überladen zu wirken. Die ganze Geschichte ist in zwei große Abschnitte aufgeteilt, die zu unterschiedlichen Zeiten spielen. Was als vergleichsweise harmonische Geschichte mit viel Zeit für Charaktertiefe beginnt, wandelt sich später zu einem brutalen und grausamen Trip, der beklemmend aufzeigt, wie rasch eine Gesellschaft aus dem Ruder laufen kann – und dass der Tod auch vor Hauptcharakteren keinen Halt macht.

