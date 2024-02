Eine Meisterleistung in Geschwindigkeit: 4TB-SSD supergünstig bei Amazon schnappen 

Diese 4TB-SSD ist blitzschnell und für intensive Projekte geeignet. Nutzt jetzt das befristete Amazon-Angebot und verwirklicht eure Ideen.

Die Gen5 NVMe M.2 SSD von Crucial ist eine wirklich erstaunliche Komponente. Schon allein die Lesegeschwindigkeit von bis zu 12.400 MB/s spricht für sich. Zusätzlich erhaltet ihr mit einer riesigen Kapazität von 4TB genug Speicher, um allerlei Dinge auf eurem System festzuhalten. Spart jetzt 25% und bezahlt nur 556,99€ statt 741,99€.

Darum ist diese 4TB-SSD eine wahre Leistungs-Granate

Vorerst muss ich erwähnen, dass sie fürs Gaming schon eher zu schnell ist und die Gen4-SSDs in dieser Hinsicht nach aktuellem Stand locker ausreichen. Wenn ihr aber das entsprechende Budget besitzt, könnt ihr bereits ein Gaming-System für die Zukunft errichten, was sich vermutlich in den nächsten Jahren noch langweilen wird. Vor allem in Verbindung mit einer RTX 4090, die selbst in einer 4K-Auflösung und aktivierten Raytracing-Effekten kaum ins Schwitzen kommt.

Dank der DirectStorage-Fähigkeit könnt ihr sogar von schnelleren Ladezeiten in Spielen profitieren und ein reibungsloses Spielerlebnis genießen. Diese kleine Komponente ist so schnell, dass ihr wohl bald nicht mal mehr wisst, was Ladezeiten überhaupt sind.

Mit einer grandiosen Lesegeschwindigkeit von bis zu 12.400 MB/s bietet sie eine blitzschnelle Datenübertragung. Das kommt euch auch bei intensiven Projekten wie Content-Erstellung zugute. Sei es beim Bearbeiten von Videos, Fotografie oder Rendern. Durch 4TB-Speicher könnt ihr auch allerlei Dinge auf eurem System festhalten.

Der mitgelieferte Kühlkörper sorgt dafür, dass dieser kleine Tech-Körper auch bei intensiver Nutzung kühl bleibt und eine optimale Leistung für euch bietet. Dies ist besonders wichtig bei anspruchsvollen Anwendungen wie Videobearbeitung, bei denen die SSD kontinuierlich hohe Datenmengen verarbeiten muss.

