Bis zum 3. August kann bei Mediamarkt.de beim Kauf von drei Spielen aus einer Auswahl für unterschiedliche Plattformen ordentlich gespart werden.

So funktioniert’s: Um das Angebot in Anspruch zu nehmen, müssen die drei Spiele aus der Auswahl auf der Übersichtsseite in den Warenkorb geklickt werden. Der Aktionspreis wird dann automatisch beim Bestellvorgang angezeigt.

Clever sparen: Dabei sollte natürlich darauf geachtet werden, dass der Preis der drei Spiele den Rahmen der 47,77 Euro auch möglichst weit übersteigt. Vor allem lohnend ist es bei jenen Titeln, die einzeln bereits um die 30 Euro oder mehr Kosten.

Begrenzte Auswahl: Unter den qualifizierten Spielen finden sich nicht immer die aktuellsten AAA-Titel, aber ein paar neueren Datums sind dennoch dabei. Da die Aktion auch hinsichtlich des Vorrats begrenzt ist, sollte man sich bei Interesse an dem ein oder anderen Spiel dabei ranhalten.

