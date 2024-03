Die 3 besten Batman-Spiele für PS5 kosten gerade weniger als ein Menü bei McDonalds, sollte jeder Fan kennen

Mit der Batman: Arkham-Trilogie haben sich die Entwickler von Rocksteady Studios einen Namen gemacht. Jetzt könnt ihr die drei – auch heute noch großartigen! – Abenteuer der Fledermaus zum Schnäppchenpreis auf PlayStation nachholen. Keine Sorge: Die Spiele sind viel besser als Suicide Squad: Kill the Justice League!

Um welche Spiele handelt es sich genau? Die Batman: Arkham Collection besteht aus Batman: Arkham Asylum (von 2009), Batman: Arkham City (2011) und Batman: Arkham Knight (2015).

Bei allen drei Spielen handelt es sich um cineastisch inszenierte Action-Adventure, in denen ihr euren Helden aus der Third-Person-Perspektive steuert und die auf mehrere Gameplay-Säulen aufbauen:

Durch Schleichen nach und nach die hiesigen Wachen ausschalten.

Gegner in der direkten Konfrontation mit Fäusten zu Boden schicken – gezielte Konter und lange Schlag- und Trittkombination sind leicht zu erlernen.

Die Ausnutzung von Gadgets wie einem Enterhaken oder Explosivgel beim Schleichen, Kämpfen und Rätseln.

Spielt der erste Teil noch in der überschaubar großen (aber unglaublich atmosphärischen) Anstalt Arkham Asylum, öffnet sich die Reihe mit den beiden Fortsetzungen deutlich. In diesen sorgt ihr dann nämlich als Batman im weitläufigen Gotham (beziehungsweise in Teilen der Stadt) für Recht und Ordnung.

Was muss ich zum PlayStation-Sale wissen? Bis zum 14. März 2024 um 00:59 Uhr könnt ihr euch die gesamte Batman: Arkham Trilogie für PlayStation 4 oder PlayStation 5 für nur 7,79 Euro statt 59,99 Euro sichern. Wo? Na, im PlayStation Store! Falls ihr die Arkham-Trilogie bisher nicht kennt, gibt’s von uns eine klare Empfehlung.

Was macht die Arkham-Trilogie besser als Kill the Justice League? Das im Februar 2024 erschienene Suicide Squad: Kill the Justice League hat nicht nur die Erwartungen von Publisher Warner Bros. enttäuscht, sondern auch die Hoffnungen vieler Fans von Rocksteady Studios.

Die Batman: Arkham Collection steht nämlich für toll inszenierte und spannend erzählte Einzelspielererfahrungen, die sich von der ersten Sekunde an darauf konzentrieren, die Batman-Fantasie bestmöglich einzufangen.

Suicide Squad: Kill the Justice League sitzt hingegen zwischen den Stühlen, möchte toll inszenieren, aber auch möglichst viele Spieler langfristig an das Service-Modell binden. Darunter leiden Handlung, Figuren, Gegner-Designs und der Abwechslungsreichtum der Herausforderungen. Wenn ihr weitere Lizenzspiele sucht, die ihre Vorlagen richtig gut einfangen, schaut hier vorbei: 5 Spiele, die auf Filmen, Serien oder Büchern basieren und genau deshalb richtig gut sind