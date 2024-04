Außergewöhnliche Leistung zum Tiefstpreis! Ryzen-Laptop mit RTX 4070 & 165Hz Display

Mit diesem Ryzen-Laptop trefft ihr eine gute Wahl, um sämtliche Blockbuster-Games zu spielen. Jetzt im Coolblue-Angebot.

Dieses Gerät bietet euch ein solides Gesamtpaket, um in einer wunderschönen WQXGA-Auflösung in neue Abenteuer einzutauchen. Startet endlich legendäre Spiele wie The Witcher 3 oder Kingdom Come: Deliverance. Spielt überall, wo es euch beliebt. Verabredet euch mit euren Freunden und kämpft euch gemeinsam durch tolle Online-Spiele wie League of Legends oder Counter-Strike 2. Nutzt das Angebot bei Coolblue und zahlt nur 1559€ statt 2099€.

Häufig gestellte Fragen Was ist DLSS? DLSS steht für Deep Learning Super Sampling und ist eine Technologie von Nvidia, die es ermöglicht, die Leistung von Grafikkarten zu verbessern, indem sie künstliche Intelligenz verwendet. DLSS funktioniert, indem das Spiel in einer niedrigeren Auflösung gerendert wird und dann mithilfe von künstlicher Intelligenz hochskaliert wird, um eine höhere Auflösung zu erreichen. Durch diesen Prozess kann DLSS dazu beitragen, die Bildqualität und die Framerate in Spielen zu verbessern, da die Grafikkarte weniger Arbeit leisten muss, um das Spiel in einer höheren Auflösung darzustellen. Dies kann insbesondere bei anspruchsvollen Spielen mit hohen Grafikanforderungen dazu beitragen, eine flüssigere Leistung zu erzielen. Wie wirkt sich Raytracing aus? Raytracing ist eine fortschrittliche Rendering-Technologie, die sich auf die Darstellung von Licht und Schatten in Spielen auswirkt. Durch die Verwendung von Raytracing können realistische Lichteffekte erzeugt werden, wie zum Beispiel Reflexionen, Schatten, globale Beleuchtung und Lichtbrechung. Die Auswirkungen von Raytracing auf Spiele sind in erster Linie visueller Natur. Spiele, die Raytracing verwenden, können eine deutlich verbesserte Grafikqualität bieten, da sie realistischere Licht- und Schatteneffekte erzeugen. Dies kann dazu beitragen, dass Spiele lebendiger und immersiver wirken, da die Umgebungen und Charaktere realistischer aussehen. Was ist ein WQXGA-Display Ein WQXGA-Display ist ein Bildschirm mit einer Auflösung von 2560 x 1600 Pixeln. Der Begriff “WQXGA” steht für “Wide Quad Extended Graphics Array” und bezieht sich auf die Breite und Auflösung des Displays. Im Vergleich zu einem WUXGA-Display bietet ein WQXGA-Display eine höhere Auflösung und damit eine schärfere Darstellung von Texten, Bildern und Videos.

Dieser Ryzen-Laptop bewältigt so einiges

Die RTX 4070 (Laptop) ist eine mobile Grafikkarte, die euch eine fantastische Leistung liefert. Es ist kein Problem, um das Detailreichtum bei tollen Spielwelten wie Cyberpunk 2077 oder Horizon Zero Dawn auszureizen. Vor allem kommt hierbei wieder die DLSS-Technologie zum Einsatz, wodurch ihr auch im Genuss von bemerkenswerten Raytracing-Effekten kommt. Denn die DLSS-Technologie spart viel Leistung eures Systems ein, wobei ihr zugleich von höheren Bildraten profitiert. Mehr dazu findet ihr oben in der Box.

Entdeckt den Ryzen-Laptop bei Coolblue

Der AMD Ryzen 7 7735HS Prozessor bietet euch eine schnelle Rechenleistung, um Multitasking und Gaming zu bewerkstelligen. Die Systemleistung wird durch einen 16GB DDR5-RAM und einer 1TB-SSD versüßt. Ihr könnt somit mehrere Anwendungen gleichzeitig ausführen und erlebt rasante Datenübertragungsraten und kurze Ladezeiten beim Spielen.

Das 16-Zoll-Display ist für einen Laptop groß genug, um in einer WQXGA-Auflösung (2560 x 1600 Pixel) tolle Augenblicke einzufangen. Verirrt euch in den schönsten Spielwelten und vergesst alles um euch herum. Die Bildwiederholrate von 165Hz ist bestens für euch geeignet, wenn ihr FPS-Shooter oder schnelle Actionrollenspiele mögt. Durch die reaktionsschnellen Abläufe habt ihr eher die Nase bei Spielen wie Valorant oder Rainbow Six Siege vorn.

Pro 165Hz WQXGA-Display

RTX 4070 (DLSS)

Tolle Raytracing-Effekte

16GB DDR5-RAM

Intrigierte Kamera (Webcam) Contra Gehäuse nur Basisklasse

Weitere Deals

Taucht ein in die Welt der besten Angebote für euer Gaming-Equipment! Eine breite Auswahl an unschlagbaren Deals erwartet euch. Von erstklassigen Grafikkarten bis hin zu schnellen SSDs, von stabilen Mainboards bis zu leistungsstarken CPUs. Auf unserer Deals-Seite findet ihr alles, was das Gamer-Herz begehrt, zu unschlagbaren Preisen.