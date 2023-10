Zum Strategiespiel Era of Conquest gibt’s den packenden Titelsong jetzt online

Am 9. Oktober 2023 wird der mit Spannung erwartete globale Titelsong “Art of Glory” für das Strategiespiel Era of Conquest veröffentlicht.

Was ist Era of Conquest? Es handelt sich dabei um ein Strategiespiel mit hübscher Comic-Grafik für Android, iOS und PC, in dem ihr die Kontrolle über eine von 10 Nationen übernehmt und damit auf Eroberungsfeldzug geht.

Zur Auswahl stehen unter anderem das Römische Reich, das deutsche Kaiserreich, England, Frankreich, Japan, Korea oder Wikinger. Dazu gehören freilich ikonische Heldengestalten, wie Richard der I., genannt “Löwenherz”, Friedrich Barbarossa, Julius Cäsar oder die berüchtigte Mary Tudor die I., auch “Bloody Mary” genannt.

Was ist das für ein Song? Mit seinem besonderen Charme und den zugehörigen Melodien bietet der Song “Art of Glory” den Spielern den idealen Vorgeschmack zum Spiel. Der Mut und die Stärke der Helden verschiedener Zivilisationen, die in dem Song zum Ausdruck kommen, geben einen guten Ersteindruck auf eine neue Ära der Eroberung.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Im ersten Teil des Liedes werden die Charaktere verschiedener Zivilisationen vorgestellt, während die zweite Hälfte des Songs ein inspirierender Aufruf an die Mutigen ist, ihre Schwerter in die Hand zu nehmen. Es gilt, eigene Reiche zu gründen, das neue Zeitalter zu begrüßen und zusammenzuarbeiten, um es aufzubauen!

Über das Produktionsteam

„Art of Glory“ wurde vom branchenbekannten Team “FOR U MUSIC” entwickelt. Das Team hat bereits Musiksoundeffekte und Titelsongs für Hunderte von Mobile-Games, PC-Spielen, Werbung, TV, Mikrofilme sowie Dokumentationen komponiert. All diese Erfahrungen und dadurch gewonnenen Fähigkeiten flossen in die Entstehung von „Art of Glory“ ein.

Hier gibt’s noch mehr Informationen zum Spiel:

Facebook

YouTube

Discord

“Art of Glory” wird vom amerikanischen Sänger Griff gesungen, dessen kraftvolle Stimme die Emotionen auf dem Schlachtfeld gut wiedergibt. In Griffs Stimme spürt man regelrecht die Atmosphäre eines längst vergangenen Schlachtfelds.

Noch mehr musikalische Feste in Era of Conquest

Neben dem Titelsong ist auch der Rest der Musikauswahl von Era of Conquest optimal konzipiert, wobei jede der zehn großen Zivilisationen einen entsprechenden Soundtrack spendiert bekommt. Jede Zivilisationsmusik hat ihren eigenen Charakter und Reiz.

Der Soundtrack des Spiels lehnt sich eng an das Thema und den Stil jedes Reichs an und vermittelt euch durch Elemente wie Melodie, Rhythmus und Soundeffekte den einzigartigen Charme und die Atmosphäre der jeweiligen Zivilisation. Darüber hinaus enthält Era of Conquest Synchronisationen von namhaften Synchronsprechern, die das Spielerlebnis noch reichhaltiger und vielfältiger machen.

Era of Conquest wird euch ein audiovisuelles Spektakel nach dem anderen liefern. Macht euch bereit auf einen neuen weltweiten Eroberungsrausch und registriert euch noch heute für Era of Conquest!