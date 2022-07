Zu gut, um sie zu verpassen: Die besten Deals zum Prime Day Finale

Der Prime Day neigt sich dem Ende zu – nur noch wenige Stunden lang könnt ihr von den Spitzen-Deals profitieren! Bei diesen Angeboten solltet ihr zugreifen, bevor es zu spät ist.

Die Uhr tickt: Der Amazon Prime Day endet bald! Heute Nacht um 23:59 Uhr ist es schon wieder vorbei und all die günstig angebotenen Produkte haben wieder ihren üblichen Preis. Aber welche sind so gut, das ihr sie nicht verpassen dürft? Wir sagen es euch!

Diese Angebote solltet ihr nicht verpassen

Bei der schieren Masse an Angeboten am Prime Day kann man schon mal den Überblick verlieren. Egal, ob man auf den Konsolen oder dem PC zockt, für jeden Bereich gibt es fette Rabatte. In unserer Übersicht fassen wir das Beste des Besten zusammen, schaut doch einfach mal rein und sichert euch jetzt die überzeugendsten Angebote.

PC-Gaming am Prime Day: das dürft ihr nicht verpassen

Gaming-Notebooks sind derzeit eine preiswerte Möglichkeit, um ein neues System zum Zocken zu kaufen. Vor allem dann, wenn sie im Angebot sind! Und mit dem Acer Predator Helios 300 bekommt ihr ein echtes Leistungs-Monster: RTX 3070 Ti, 32 GB DDR5 RAM und ein Intel Core i7-12700H sorgen für ordentlich Dampf unter der Haube. Noch bis heute 23:59 Uhr bekommt ihr diesen starken PC für 2249€.

5 Geheimtipps zum Prime Day, für die ihr nicht mehr als 50 Euro zahlen müsst

Die besten Deals für Konsolen-Gamer

Neben der Konsole ist der TV so ziemlich das wichtigste, was man zum Zocken braucht. Ohne die richtige Auflösung machen Spiele wie Ratchet & Clank: Rift Apart oder Halo Infinite nur halb so viel Spaß. Auch wichtig: ein HDMI 2.1 Anschluss. Denn ohne diesen kann das 4K-Signal der aktuellen Konsolen-Generation nicht adäquat übertragen werden. Dieser OLED TV von LG erfüllt alle diese Anforderungen. Ihr solltet euch aber beeilen, die 55 und 65 Zoll Varianten dieses Fernseher sind bereits ausverkauft.

Letzte Chance: Holt euch einen OLED TV von Sony im Prime Day Angebot

Amazon Eigenmarken günstig wie nie am Prime Day

Wenn es um eBook-Reader geht, gibt es eigentlich nur einen König: den Kindle Paperwhite. An Lesekomfort, Akkuleistung und das Gesamtpaket, dass das Gerät von Amazon bietet, kommt kaum ein anderer Hersteller ran. Jetzt zum Prime Day gibt es den Reader zum bisherigen Tiefstpreis von 79,99€. Wenn ihr also in naher Zukunft digital Bücher lesen wollt, solltet ihr noch vor Ablauf des heutigen Tages zuschlagen.

Wenn euch der Sinn nach Musik, Hörbüchern oder spezifischen Amazon Prime Video Channels steht, solltet ihr mal einen Blick in den nachfolgenden Artikel werfen. Denn aktuell bekommen Prime Mitglieder jede Menge Vergünstigungen oder Test-Abos, wie zum Beispiel Kindle Unlimited mit einer Vielzahl von eBooks für drei Monate gratis.

Erlebt Hörbücher, Serien und Musik am Amazon Prime Day ab 0€!

Smartphones, Filme und Spielzeug im Angebot

Auch Smartphones gibt es am Amazon Prime Day und eines der besten, das ihr bekommen könnt, ist das Samsung Galaxy S21 FE. Jetzt, da der Nachfolger erschienen ist, gibt es im Rahmen des Prime Day noch bessere Rabatte. Vor seinem Nachfolger muss es sich auch nicht verstecken, die verbaute Hardware, Kamera und das Design überzeugen auch heute noch. Schnappt euch nur noch heute dieses Top-Smartphone für gerade mal 479€!

LEGO Star Wars Sets bis zu 30% reduziert: Die Macht ist mit dem Prime Day

All diese Deals sprechen dich an, du hast aber kein Prime und willst für den Dienst auch nicht bezahlen? Kein Problem, denn passend zum Prime Day bekommst du ein (kostenloses) 30 Tage langes Probeabo: