5 Geheimtipps zum Prime Day, für die ihr nicht mehr als 50 Euro zahlen müsst

Es ist Prime Day und ihr sucht Angebote, die sich wirklich lohnen? Wir stellen euch eine Handvoll Gaming-Angebote vor, für die ihr nicht mehr als 50 Euro zahlen müsst.

Was ist der Prime Day? Auf Amazon läuft der Prime Day mit tausenden tollen Angeboten. Der Prime Day ist nur vom 12. Juli ab Mitternacht und den ganzen 13. Juli bis um Mitternacht. Ihr habt also volle 2 Tage, um die Angebote wahrzunehmen.

In unserem Artikel stellen wir euch eine Handvoll Angebote vor, für die ihr weniger als 50 Euro zahlt. Sucht ihr sonst noch Tipps, wie ihr am Prime Day richtig Geld sparen könnt, dann schaut einmal in unsere Tipps zum Prime Day und wie ihr richtig sparen könnt.

Microsoft 365 Family

Warum lohnt sich das? Ihr habt noch ein Office-Abo am Laufen oder überlegt, euch eins zu kaufen? Dann lohnt sich aktuell Microsoft 365 Family für knapp 50 Euro. Denn in dem Family-Paket ist nicht nur Word mit allen Funktionen enthalten, sondern ihr bekommt auch zusätzliche Funktionen wie etwa einen 1 TB OneDrive-Cloudspeicher. Der eignet sich zum Lagern von Speicherständen.

Praktisch ist ebenfalls, dass ihr die Family-Lizenz mit bis zu 5 Personen gleichzeitig uneingeschränkt nutzen könnt. Auch auf eurem Android- oder Apple-Tablet könnt ihr die Lizenz problemlos nutzen. Teilt ihr euch mit 4 anderen Personen die Office-Lizenz, dann zahlt ihr jeder nur 10 Euro für einen 1 TB Cloudspeicher. Günstiger kommt ihr zum aktuellen Zeitpunkt nicht an so viel Speicherplatz in der Cloud.

Wichtig ist nur, dass ihr am Ende bei der Aktivierung aufpassen müsst, denn Microsoft will euch aggressiv davon überzeugen, dass ihr nach einem Jahr Office 365 zum Vollpreis weiter nutzt. Das könnt ihr etwas umständlich abschalten und solltet ihr auch tun, wenn ihr nicht 100 Euro pro Jahr zahlen wollt.

Ihr geht auf die Übersichtsseite office.com/myaccount

Anschließend geht ihr hier auf Abrechnung verwalten – darüber landet ihr auf der Aktivierungsseite

Hier wählt ihr „Karte oder Code einlösen“

Nutzt den Code, den ihr von Amazon beim Kauf erhalten habt

Lasst die Option „Wiederkehrende Abrechnung“ deaktiviert

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Roccat Kone AIMO Gaming Maus

Warum lohnt sich das? Für uns gehört die Roccat Kone AIMO Remastered zu den besten Gaming-Mäusen, die ihr aktuell für euer Gaming-Setup kaufen könnt. Die Maus bietet euch eine sehr angenehme Oberfläche und 12 Tasten, die ihr alle frei belegen könnt. Die Ergonomie gehört zum besten, was ihr bei Gaming-Mäusen auf dem Markt bekommt.

Roccat Kone Aimo Remastered Test – die beste ergonomische Gaming-Maus?

Doch es ist nicht alles perfekt. Das Kabel ist recht starr und fest mit der Maus verbunden. Ein anderes Ärgernis ist das Mausrad. Nach mehreren Jahren Benutzung sind Aussetzer beim Mausrad oder Scrollen in die falsche Richtung keine Seltenheit. Für weniger als 40 Euro könnt ihr bei dieser Maus jedoch nicht viel falsch machen.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Ergonomische Vertikal-Maus

Warum lohnt sich das? Vertikale Mäuse sind primär fürs Büro und die Arbeit eine starke Empfehlung. Doch auch bei längeren Gaming-Sessions, wie etwa in rundenbasierten Strategiespielen, hilft die Technik bei der Hand/Arm-Haltung.

Denn ihr greift die Maus ergonomischer und müsst den Arm nicht verdrehen wie bei einer normalen Gaming-Maus. Die Maustausten sind leicht gedreht, was beim ersten Mal etwas ungewohnt wirkt.

Verbringt ihr sehr viel Zeit an eurem Rechner, dann ist so eine vertikale Maus eine starke Empfehlung. Wie sehr sich so eine Vertikalmaus lohnt, könnt ihr auf auch MeinMMO nachlesen. Hier hatte Gerd Schuhmann erklärt, warum er im Alltag auf eine Vertikalmaus nicht mehr verzichten möchte.

Mit der „Trust Verto“ und der „Anker Vertikal“ bekommt ihr gleich zwei ergonomische Mäuse für unter 20 Euro am Prime Day. Beide Mäuse setzen auf Funkverbindung und nicht auf ein Kabel.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

SanDisk Ultra Speicherkarte 512 GB

Warum lohnt sich das? Größeren Speicher kann jeder regelmäßig gebrauchen. Entweder als Erweiterung für sein Handy oder als schnelles Upgrade für die Nintendo Switch. Aktuell bekommt ihr die 512-GB-Version von SanDisk für weniger als 50 Euro.

Laut Geizhals gab es die Speicherkarte nur im März 2022 noch ein paar Euro günstiger. Solltet ihr also jetzt nach einer flotten Speicherkarte für Handy, Kamera oder Switch suchen, dann solltet ihr das Angebot nutzen.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Microsoft Wireless Display Adapter

Warum lohnt sich das? Mit dem Wireless-Adapter von Microsoft könnt ihr drahtlos Bildinhalte von einem Handy oder Laptop auf einen Fernseher, Beamer oder Monitor übertragen. Das ist sehr praktisch, wenn ihr etwa kein Kabel durch die halbe Wohnung legen wollt oder im Büro eine Präsentation zeigen wollt, aber am liebsten euer eigenes Gerät nutzt.

Der Adapter setzt bei der Übertragung auf Miracast. Das ist ein Funk-Standard, mit dem ihr den Bildschirminhalt eures Handys oder Windows-Rechners auf einen anderen Monitor oder Projektor übertragen könnt.

Entsprechend müssen euer Handy oder Laptop Miracast unterstützen, was im Normalfall kein Problem darstellen sollte. Denn Windows ab 8.1 und Android ab 4.2 unterstützen Miracast.

Bei der Übertragung gibt es einen Nachteil und das ist die Latenz. Überlegt ihr euch, euren Gaming-PC auf euren Fernseher ohne Kabel und mit Adapter zu spiegeln, um dann dort flotte Shooter zocken zu können, dann müssen wir euch enttäuschen: Die Latenz ist hoch und ihr habt bei schnellem Bild Ruckler und Artefakte im Bild. Ähnliches gilt auch für die Wiedergabe von Filmen.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Weitere Tipps zum Prime Day: Ihr wollt mehr zum Prime Day 2022 wissen und zu allen Deals und Angeboten informiert werden? Dann schaut auf unserer Übersichtsseite hier auf MeinMMO. Hier halten wir euch tagesaktuell auf dem Laufenden, welche Deals sich aktuell für euch lohnen könnten:

Alle Infos zum Prime Day 2022