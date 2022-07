Beliebter Putz-Simulator auf Steam kommt in den Xbox Game Pass – „Kann’s kaum abwarten, sieht so entspannend aus“

Was bringt das? Wenn ihr mit der Amazon-Kreditkarte einkauft, dann bekommt ihr einen Teil eurer Ausgaben (2 %, bei Prime-Kunden 3 %) in Form von Punkten zurück. Diese Punkte könnt ihr dann auf Amazon bei einem Einkauf ausgeben und auf diese Weise Geld sparen. Bei bestimmten Amazon-Angeboten könnt ihr noch deutlich mehr sparen.

Zahlt bei Anbietern niemals mit Vorkasse und lasst euch niemals dazu verleiten, extern mit Anbietern zu sprechen. Will der Verkäufer auf Amazon den Verkauf lieber per E-Mail abwickeln, sollte das ein klares Warnzeichen sein. Denn sobald ihr Amazon verlasst, seid ihr nicht mehr abgesichert.

Im besten Fall steht hier „Verkauf und Versand durch Amazon“. In diesem Fall könnt ihr auch ohne Aufwand eine Erstattung oder Rücksendung beantragen. Bei „Versand durch Amazon“ seid ihr in vielen Fällen ebenfalls noch auf der sicheren Seite.

Was bringt mir das? Jede Menge einkaufswillige Kunden locken auch Betrüger an, die ebenfalls von den Kunden profitieren wollen. Achtet daher immer darauf, bei wem und von wem ihr kauft! Das geht ganz unkompliziert, denn unter den beiden Buttons „In den Einkaufswagen“ und „Jetzt kaufen“ steht immer der Verkäufer.

Am Prime Day und an anderen Tagen werben Shops und auch Amazon mit tollen Rabatten und mit Sonderangeboten, die es nur zu diesem Zeitpunkt gibt. Lasst euch davon aber nicht täuschen. Denn das sind psychologische Tricks, damit ihr möglichst viel in euren Einkaufswagen packt.

Vor allem bei Gaming-Zubehör oder Monitoren könnt ihr am Prime Day häufig Geld sparen. Ein paar Empfehlungen findet ihr in folgendem Artikel:

Was bringt mir das? Macht euch rechtzeitig vor dem Prime Day eine Liste, welche Produkte euch alle interessieren. Schreibt die interessantesten Grafikkarten oder Küchengeräte auf eine Liste, dann habt ihr es am Prime Day leichter, die Fülle tausender Angebote zu überblicken.

Grundsätzlich klingen tolle Angebote erst einmal verlockend, doch ihr solltet trotzdem vorsichtig sein und nicht alles kaufen, was euch im Browser auf dem PC oder auf eurem Handy in der Amazon-App anlacht.

Was ist der Prime Day? Auf Amazon startet der Prime Day mit tausenden tollen Angeboten. Der Prime Day läuft nur vom 12. Juli ab Mitternacht und den ganzen 13. Juli bis um Mitternacht. Ihr habt also volle 2 Tage, um die Angebote wahrzunehmen.

