Ein Fernseher unter 200 Euro ist aktuell Besteller auf Amazon – Lohnt sich das Gerät für PS5 und Xbox?

Auf Amazon ist ein Fernseher Topseller auf Amazon. Den TV bekommt ihr gerade für weniger als 200 Euro. Doch was kann das Gerät und eignet sich der Fernseher für PS5 und Xbox Series X?

Was sind das für Bestseller? Der Händler Amazon erstellt für verschiedene Produkte und Kategorien sogenannte „Bestseller“. Diese Zahlen basieren auf den meisten Bestellungen und werden stündlich von Amazon aktualisiert. Hier lässt sich daher gut ausmachen, welche Produkte gerade bei potentiellen Kunden hoch im Kurs stehen.

Aktuell steht ein Fernseher unter den Bestsellern von Amazon. Wir haben uns einmal angesehen, was das für ein Gerät ist.

Dem Fernseher für 200 Euro fehlen viele Gaming-Funktionen

Was ist das für ein Gerät? Bei dem Fernseher handelt es sich um den Hisense A4EG. Hisense ist ein chinesischer Elektronikkonzern, der verschiedene Produkte wie Fernseher und Kühlschränke im Angebot hat.

Das Gerät gibt es sowohl in einer Variante mit 32 Zoll als auch mit 40 Zoll. Auf den Geräten kommt die Benutzeroberfläche vor „Vidaa U“ zum Einsatz. Äußerlich ähnelt sie Android TV, hat aber ein paar Besonderheiten. Die wichtigsten Apps wie Netflix, Amazon Video oder Disney+ könnt ihr installieren.

Die Benutzeroberfläche „Vidaa U“ ähnelt stark der Konkurrenz.

Welche Technik steckt in dem Gerät? Das Gerät gibt es sowohl mit 32 als auch mit 40 Zoll, doch ihr solltet nicht zum 32-Zöller greifen. Denn der kleinere Fernseher bietet euch nur eine Auflösung von 1366×768 (HD), was heute kaum noch zeitgemäß ist. Die 40-Zoll-Variante bietet immerhin Full-HD (1920×1080) an.

Ansonsten sind beide Fernseher identisch: Sie bieten beide eine Bildwiederholungsfrequenz von 60 Hz an und setzen auf HDMI 1.4. Die Fernseher haben außerdem weder HDR noch Bluetooth. Auf der Rückseite findet ihr zwei HDMI-Anschlüsse und zusätzlich zwei USB-Ports. Diese Ports bieten aber nur 2.0. Das ist auch nur noch bedingt zeitgemäß.

Der Fernseher lohnt sich nur bedingt für PS5 und Xbox und ist eher ein Zweit-Fernseher

Lohnt sich das Gerät für PS5 und Xbox Series X? Wollt ihr das volle Potential aus eurer neuen Konsole holen, dann lohnt sich das Modell nicht für euch: Ihr bekommt kein HDMI 2.1, kein Bluetooth und ihr bekommt maximal eine Auflösung von Full-HD.

Das Gerät bietet zwar einen Gaming-Modus, hier liegt die Latenz laut Hersteller bei 50 ms, was über der Konkurrenz liegt. Das ist noch in Ordnung und für Spiele ausreichend, empfehlenswert sind jedoch Werte von 35 ms und weniger (via dein-fernseher.de).

Sucht ihr stattdessen einen Zweit-Fernseher für euer Gästezimmer oder eure Xbox Series S, dann könnte der Fernseher von Hisense durchaus einen Blick wert sein. Ihr solltet euch dann jedoch für das 40-Zoll-Gerät mit Full-HD entscheiden, auch wenn die 170 Euro bei dem 32-Zöller verlockend klingen.

Empfehlenswerte Fernseher für PS5 und Xbox: Sucht ihr stattdessen nach einem Fernseher, der den Ansprüchen eurer PS5 oder Xbox Series X gerecht wird, dann schaut doch einmal in folgende Kaufberatung. Hier erklären wir euch, worauf ihr beim Kauf eines Fernsehers achten müsst:

