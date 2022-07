Letzte Chance: Holt euch einen OLED TV von Sony im Prime Day Angebot

Heute Abend endet der Prime Day. Sichert euch davor noch schnell einen OLED TV von Sony mit 65 Zoll zum absoluten Hammer-Preis.

Der Amazon Prime Day läuft nur noch bis Mitternacht. Bis dahin könnt ihr noch von den vielen starken Angeboten profitieren. So wie etwa auch dieser Deal: Ein OLED TV von Sony mit 65 Zoll zum historischen Tiefstpreis!

Noch bis heute Abend könnt ihr euch den SONY KE-65A8 OLED TV bei Amazon im Prime Day Angebot für günstige 1399€ bestellen. Der Versand ist gratis und die UVP des Fernsehers beträgt 2599 Euro.

Im Preisvergleich lässt Amazon mit diesem Angebot die gesamte Konkurrenz weit hinter sich. Den nächstbesseren Preis bietet Otto.de mit aktuell 1599 Euro. Tatsächlich handelt es sich sogar um den absoluten Tiefstpreis. Erst einmal vorher war der TV für so wenig Geld zu bekommen (Quelle: geizhals.de)

Durch die überlegene OLED-Technologie bietet auch das Angebotene Modell von Sony nahezu unvergleichliche Bildqualiät. Der 4K TV kann Farben und Kontraste exzellent darstellen. Besonders dunkle Stellen des Bilds profitieren enorm und sind bei keiner anderen Technologie so realitätsgetreu wie hier.

Die Seite rtings.com ist dafür bekannt, umfangreiche Tests mit technischen Geräten durchzuführen. Sie haben auch den hier angebotenen OLED TV von Sony unter die Lupe genommen und kamen dabei zu folgendem Fazit:

Der Sony A8H ist ein ausgezeichneter Fernseher für die meisten Anwendungen. Seine Bildqualität in dunklen Räumen ist erstaunlich, dank eines nahezu unbegrenzten Kontrastverhältnisses für tiefe Schwarztöne ohne jegliche Überstrahlung. Er skaliert Inhalte mit niedrigerer Auflösung gut hoch, was für Kabelfernsehen oder Sport hervorragend ist. HDR-Inhalte sehen dank der großen Farbskala und der ordentlichen Spitzenhelligkeit hervorragend aus, so dass die meisten Highlights hervorstechen. Leider unterstützt er keine fortschrittlichen Gaming-Funktionen wie variable Bildwiederholraten, obwohl die Eingabeverzögerung für Gelegenheitsspiele großartig ist und er über eine bemerkenswerte Bewegungssteuerung verfügt. Außerdem besteht bei OLED-Monitoren die Gefahr, dass sie sich bei wiederholter Exposition gegenüber denselben statischen Elementen dauerhaft einbrennen, was ein Problem darstellt, wenn Sie ihn als PC-Monitor verwenden möchten.