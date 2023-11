„Die beste Lektion ist eine millionenschwere Klage“ – YouTuber beschuldigt Firma, seine Designs geklaut zu haben

Auf YouTube ist Zack „JerryRigEverything“ erfolgreich mit Analysen und Tests zu Smartphones. Nebenbei vertreibt er Hüllen und Skins für Handys und Tablets. An seinen Designs soll sich nun ein Unternehmen bedient haben. Dagegen will er sich wehren.

Wie ist die Situation? Der YouTuber JerryRigEverything ist vor allem für seine Review-Videos zu Technik bekannt, insbesondere Smartphones. In Zusammenarbeit mit dem Zubehör-Hersteller dbrand hat der 35-Jährige auch eine Linie an Handy- und Tablet-Hüllen sowie -Skins.

Die unter dem Label „Teardown“ vertriebenen Designs bilden das Innere der jeweiligen Geräte ab. Die Designs bestehen aus hochauflösenden Scans der Hardware. Nun wirft JerryRigEverything dem in Hong-Kong basierten Hersteller Casetify vor, seine Designs dreist kopiert zu haben. Dagegen will er vor Gericht vorgehen.

dbrand selbst ist ebenfalls dafür bekannt, sich mit anderen Konzernen anzulegen.

YouTuber will sich nicht bereichern

Wie lauten die Vorwürfe? In einem knapp 14-minütigen Video vergleicht JerryRigEverything die Teardown-Linie mit „Inside Out“ von Casetify. Er erklärt, dass es völlig in Ordnung sei, wenn der Hersteller selbst Handys auseinander genommen hätte, um ein Konkurrenz-Produkt herzustellen.

Stattdessen habe Casetify die Hüllen jedoch nicht anhand eigener Scans erstellt, sondern lediglich Produkt-Bilder der Teardown-Skins und -Hüllen verwendet, so JerryRigEverything. Als Beweise führt der YouTube Fehler an, die sich in die Hüllen des Herstellers eingeschlichen hätten:

So habe Casetify versehentlich Easter Eggs übernommen, die JerryRigEverything und dbrand in ihre Produkte geschmuggelt haben: Darunter ein Catchphrase des YouTubers und das Datum, an dem dbrand seinerzeit an den Start ging.

Außerdem sei auf einer Hülle von Casetify eine zusätzliche Kamera-Linse zu sehen, die vom Produkt-Foto der originalen Teardown-Version stamme.

Das ganze Video könnt ihr euch hier ansehen:

Wie JerryRigEverything erklärt, störe ihn der angebliche Ideen-Klau besonders, da es sich bei Casetify nicht um einen „kleinen Familienbetrieb“ handle: Casetify wird von der South China Morning Post in einem Artikel aus dem Jahr 2017 als „eine der drei größten Marken für Technik-Accessoires der Welt“ bezeichnet.

Casetify soll weltweit schon mehr als 15 Millionen Hüllen verkauft und allein 2022 300 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht haben (via Lifestyle Asia).

So wehrt sich der YouTuber: JerryRigEverything und dbrand gehen rechtlich gegen die Marke vor. Der YouTuber begründet das mit den Worten: „Der beste Weg, Casetify eine Lektion zu erteilen, ist mit einer millionenschweren Klage.“

Reich werden will der YouTuber mit der Aktion aber nicht: Ihm sei schon klar, dass es bei so einem Verfahren wahrscheinlich keinen Gewinner gebe. Sollte er aber wider Erwarten doch eine Zahlung zugesprochen bekommen, soll das Geld in sein Projekt für Offroad-Rollstühle, „The Rig“, fließen.

Was sagt Casetify zu der Sache? Auf X, ehemals Twitter, veröffentlichte die Marke am 24. November 2023 ein Statement: Man versteht sich als „Bastion der Originalität“ und untersuche derzeit eine Copyright-Anschuldigung. Die „Inside Out“-Produktlinie wurde bereits von der Website entfernt.

Gleichzeitig verweist Casetify auf eine DDoS-Attacke auf ihre Website, die stattgefunden hätte, als die Anschuldigungen vorgebracht worden seien. In welchem Zusammenhang das mit den Copyright-Vorwürfen steht, ist unklar.

