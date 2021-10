Aber was haltet ihr von dem Thema? Findet ihr, dass Sony in dem Fall im Recht ist? Oder steht ihr eher auf Seiten von dbrand?

Was ist nun passiert? dbrand reagierte am 15. Oktober auf eine Androhung von Sony und nahm seine bisherigen Sideplate-Designs aus dem Angebot . Auch hier konnte man sich eine weitere Provokation nicht verkneifen.

Was bisher geschah: Schon seit dem Release der PS5 haben Zubehör-Händler versucht, Sideplates für die Konsole in verschiedenen Farben anzubieten. Sony ist ziemlich zügig gegen diese Anbieter vorgegangen und drohte stets mit juristischen Schritten.

Der “Kampf” zwischen Sony und dem Zubehör-Händler dbrand geht in die nächste Runde. Nachdem der Händler schwarze Sideplates für die PS5 angeboten hatte, drohte Sony ihnen mit Konsequenzen. Am 15. Oktober nahm dbrand die Sideplates deswegen von ihrer Website – nur um jetzt ein neues Design zu veröffentlichen.

