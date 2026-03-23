Intel hinkt AMD in einem Bereich seit Jahren hinterher, doch das könnte sich bald ändern

AMD verkauft erfolgreich Gaming-CPus, weil man unter anderem seit Jahren auf zwei CPU-Sockel setzt. Intel geht hier einen anderen Weg, ist damit aber nicht mehr so erfolgreich. Genau das könnte sich ändern.

AMD und Intel verkaufen beide erfolgreich Prozessoren für Spieler. Neben seiner X3D-Architektur hat AMD noch eine weitere wichtige Entscheidung getroffen. Die Firma hinter Radeon und Ryzen setzt jahrelang auf den gleichen Sockel für die Prozessoren. Der Sockel ist der Teil des Mainboards, wo die CPU montiert wird. Und ihr könnt nur bestimmte CPUs in ganz spezifische Sockel stecken, ansonsten macht ihr euch die Hardware kaputt.

Intel geht hier seit Jahren einen anderen Weg und setzt auf viele verschiedene Sockel, aber genau das könnte sich bald ändern und für potentielle Käufer wiederum eine sinnvolle Verbesserung bedeuten.

Intel bringt alle zwei Jahre einen neuen CPU-Sockel, AMD nur alle 5 Jahre

Was ist die aktuelle Situation? Wer AMD- und Intel-Prozessoren einmal abseits von Performance vergleicht, wird schnell feststellen, dass Intel etwa alle zwei Jahre einen neuen Sockel für seine Prozessoren veröffentlicht, was wiederum ein neues Mainboard voraussetzt. Einfach ausgedrückt, müsst ihr jedes Mal eure halbe Hardware tauschen, wenn ihr die CPU aufrüsten wollt.

AMD geht hier einen anderen Weg: In einem Zeitraum, wo Intel 5 Sockel veröffentlicht, gibt es bei AMD nur 2: AM4 und AM5. Beide unterstützten eine Vielzahl von Prozessoren über Jahre hinweg und erschienen im Abstand von 5 Jahren (2017 und 2022). Obendrein soll AM5 mindestens bis 2027 offiziell Support erhalten. Das macht das Aufrüsten innerhalb verschiedener Generationen günstiger und damit attraktiver.

Was könnte sich ändern? Robert Hallock, PR-Chef von Intel, erklärte in einem Interview mit dem Magazin Club386.com, dass man sich im Team über die zukünftigen Produkte viele Gedanken mache. Auf die Frage, ob zukünftige Intel-Desktop-Sockel mehrere CPU-Generationen unterstützen werden, antwortete Hallock wie folgt:

Eine Sache, die den Nutzern wirklich klar sein sollte, ist, dass ich, mein Team und wir selbst in erster Linie PC-Bauer und Enthusiasten sind. Jeder einzelne von uns hat seinen eigenen PC gebaut und auf diesem PC gespielt. Das war bei Intel nicht immer so. Aber es gibt ein neues Produktmanagement-Team, ein neues Business-Team, ein neues Marketing-Team und ein neues Entwicklungsteam für diese Gaming-CPUs. Und wir ignorieren das Feedback zu unseren Produkten nicht. Wir beobachten es sehr genau … auf einen Teil dieses Feedbacks können wir innerhalb von sechs Monaten, einem Jahr oder drei Jahren reagieren. Aber wir hören zu, und dieses Feedback ist sehr wichtig. Es beeinflusst entscheidend, wie wir über unsere Produkte und unsere Roadmap denken.

Im Grunde will er damit sagen, dass es Intel für Gaming-spezifische CPUs ein neues Team gibt, das selbst aus Hardcore-Enthusiasten besteht und daher die Anforderungen von Enthusiasten und im Bereich der Gaming-Desktops genau kennt.

Und CPU-Sockel scheinen ebenfalls ein Thema zu sein. In Zukunft könnte von Intel auch ein Sockel kommen, der mehrere Generationen von Prozessoren unterstützt. Das dürfte die eigenen Produkte wieder attraktiver machen.

Wann es Änderungen geben könnte, sagte Hallock nicht und es könnte auch noch etwas dauern. Denn bereits dieses Jahr kommt schon der nächste Sockel von Intel auf den Markt, der LGA 1954 der die neuen Nova-Lake-CPUs unterstützen soll. Obendrein werden Produktreihen wie Grafikkarten oder Prozessoren über mehrere Jahre hinweg konzipiert und Boardpartnern geplant.

AMD bietet derzeit die besten CPUs für Gamer an, doch Intel möchte mit neuen Prozessoren wieder aufholen. Bereits Ende Januar 2026 erwarten uns von Intel gleich zwei neue Produkt-Reihen. Aber auch AMD bringt neue Produkte auf den Markt. Für Spieler könnte das noch ziemlich spannend werden, denn Konkurrenz belebt das Geschäft: AMD bietet derzeit die besten CPUs für Gaming an, doch Intel will jetzt mit zwei neuen Produkten den Markt zurückerobern