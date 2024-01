Weitere Gaming-Headsets in allen Preiskategorien von 50 bis 300 Euro findet ihr in der Kaufberatung auf MeinMMO:

Spiele klingen grundsätzlich gut, manchmal wirkt der Klang etwas gedrungen. Die Klangbühne ist ebenfalls nicht mit einem teuren Set Kopfhörer vergleichbar. Aber das Headset richtet sich ohnehin vorzugsweise an Spieler, die am PC oder auf ihrer Xbox spielen möchten.

Deutlich besser schneidet aus ergonomischer Sicht das Kaira Pro von Razer im Test ab : Hier bekommt ihr Stoffpolster und die Ohrmuscheln sind drehbar, was es zum Tragen deutlich angenehmer macht. Dafür sitzt es aber nicht ganz so stabil.

Der Kopfbügel besteht aus Memory Foam in Kunstleder-Optik, die Ohrpolster setzen ebenfalls auf das gleiche Material. Immerhin: Die Ohrpolster lassen sich halbwegs problemlos austauschen. Drittanbieter bieten etwa auf Amazon Ersatzpolster an, die man kaufen kann. Microsoft selbst bietet diesen Service nicht an.

Richtig praktisch: Das Headset könnt ihr sowohl über Bluetooth als auch Xbox Wireless gleichzeitig verbinden. So könnt ihr etwa einen Anruf entgegennehmen oder den Ton einer beliebigen App von einem Telefon, Tablet oder PC mit dem Ton eurer Konsole kombinieren. Schade ist jedoch, dass es keine Taste am Headset gibt, um den Ton zu switchen.

Aufbau des Headsets: Das Gerät setzt auf ein schwarzes Design mit grünen Akzenten an den Ohrmuscheln. Auf der rechten Seite ist das Xbox-Logo zu erkennen. RGB-Beleuchtung gibt es nicht. An beiden Ohrmuscheln sind verschiedene Funktionen integriert:

Was ist im Lieferumfang enthalten? Das Gaming-Headset kommt mit Bedienungsanleitung und Ladekabel. Das Headset lässt sich auch über einen Xbox-Wireless-Adapter verbinden, dieser ist aber nicht im Lieferumfang enthalten. So ein Adapter kostet rund 20 Euro.

Das Headset kostet offiziell rund 100 Euro und ist bereits seit einigen Monaten im Handel. Doch lohnt sich das Headset überhaupt oder gibt es bessere Optionen, wenn man am PC oder der Xbox spielen möchte? Ich habe mir das Headset in einem umfangreichen Test für euch angesehen.

Mit dem Xbox Wireless Headset hat Microsoft ein Gaming-Headset für unter 100 Euro für den PC und die Xbox vorgestellt. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann konnte das Modell testen. In seinem Test lest ihr, ob sich das Modell lohnt und welche Alternativen es mittlerweile gibt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to