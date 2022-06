Für die perfekte Abkühlung: Xbox Mini Fridge jetzt günstig verfügbar

Wer Dead by Daylight mag, bekommt bald Nachschub: The Texas Chainsaw Massacre erscheint 2023 für PC und Xbox.

Ein kleiner Kühlschrank oder Kühler kann hier Abhilfe schaffen und es ist wohl fair zu sagen, dass kaum ein Gerät so viel hermacht wie der Xbox Mini Fridge . Tatsächlich begann das Ganze zuerst als kleiner Scherz, weil das Design der Xbox Series X viele eben an einen Kühlschrank erinnerte.

Der Sommer ist (glücklicherweise) voll da und beschert uns teilweise Temperaturen über 30 Grad . Trotzdem müssen viele arbeiten und auch unser aller liebstes Hobby soll nicht vernachlässigt werden. Was es an Tagen wie diesen braucht, ist eine ordentliche Abkühlung . Am besten, ohne dafür aufstehen zu müssen.

Was als Meme begann, ist mittlerweile richtig gefragt: Der Xbox Mini Fridge . Der kleine Kühler sieht erstklassig aus und bietet ausreichend Platz für Getränke und Snacks – egal ob am Arbeitsplatz oder beim Gaming. Nur die Verfügbarkeit steht dem großen Erfolg bisher im Weg. Aktuell gibt es aber ein gutes Angebot mit ausreichender Verfügbarkeit und zum günstigen Preis .

