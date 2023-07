Spart jetzt knapp 150€ beim Wechsel zum Xbox Game Pass Ultimate mit Xbox Live Gold!

Nur noch für kurze Zeit: Microsoft hat vor kurzem bekannt gegeben, dass Xbox Live Gold bald abgeschafft wird. Schon am 14. September soll der Dienst durch den neuen Game Pass Core ersetzt werden, der 6,99€ im Monat kosten soll. Ob und wie lange ihr noch den oben beschriebenen Trick nutzen könnt, ist unklar. Wer sich noch schnell mit dem Xbox Game Pass Ultimate eindecken will, sollte also nicht zu lange warten.

Wenn ihr noch kein Abo beim Game Pass Ultimate habt, könnt ihr eure Xbox Live Gold-Mitgliedschaft im Verhältnis 3:2 in den Game Pass Ultimate umwandeln. Das heißt, ihr spart eine Menge Geld, als wenn ihr den Game Pass Ultimate direkt abonniert. Ihr könnt bis zu 36 Monate Xbox Live Gold in 24 Monate Game Pass Ultimate umtauschen.

