WQHD-Monitor um fast 40% reduziert: Mit 165Hz & 1ms Reaktionszeit atemberaubende Spielabläufe erleben

Dieser WQHD-Monitor enthält wirklich eine tolle Reihe an Spezifikationen. Nutzt jetzt das supergünstige Angebot bei Notebooksbilliger.

Wenn sich ASUS TUF mit eines schmücken kann, dann ist es Qualität. Nicht umsonst sind viele Spieler so begeistert. Dieses Gerät enthält erstklassige Attribute, die bestens für Gamer geeignet sind. In einer wunderschönen WQHD-Auflösung und einem IPS-Panel erkennt ihr farbintensive Details, die lebensstark angehaucht sind und eure Spiele noch realitätsnaher hervorbringen. Obendrein gibt es noch 165Hz, 1ms (MPRT) und die G-Sync-Technologie. Spart jetzt 37% und bezahlt nur 249€ statt 399,90€.

Darum ist dieser WQHD-Monitor eine lohnenswerte Wahl

Die WQHD-Auflösung ist nach meiner persönlichen Einschätzung die klügste Wahl zwischen 4K und FHD. In Verbindung mit dem starken IPS-Panel erhaltet ihr eine lebensechte Farbgewalt, die euch in bunten Fantasiewelten wie Elden Ring oder The Witcher 3 entführt. Entdeckt mit diesem beeindruckenden Bildschirm Dinge, die ihr nie zuvor gesehen habt und genießt jede einzelne Sekunde.

Die hohe Bildwiederholrate von 165Hz sorgt für eine flüssige Darstellung von Bewegungen. Das kommt euch am meisten bei FPS-Shootern wie Counter-Strike 2 oder Apex Legends zugute. Nutzt jeden minimalen Augenblick, um für euer Team den Sieg einzufahren. Mit einer Reaktionszeit von nur 1ms (MPRT) werden Bewegungsunschärfe und Ghosting-Effekte reduziert, sodass ihr stets ein sauberes Bild habt.

Ein weiterer Pluspunkt ist die G-Sync-Technologie, die ein nahtloses Spielerlebnis ohne Tearing ermöglicht. Durch die standardmäßige Aktivierung von VRR (variable Bildwiederholrate) passt sich der Monitor automatisch an die Framerate eurer Grafikkarte an, um ein flüssiges und ruckelfreies Gameplay zu gewährleisten.

Zusätzlich verfügt der Monitor über etliche Anschlussmöglichkeiten, wie es sich auch gehört. Darunter HDMI und DisplayPort, um verschiedene Geräte wie PCs, Konsolen oder Laptops anzuschließen.

Hier gibt es mehr Top-Angebote

