WoW: Dragonflight Sonderheft

Hebt erfolgreich mit unserem neuen Guide-Sonderheft ab und bekommt wertvolle Tips zur neuen Dragonflight-Erweiterung und dem Classic-Addon Wrath of the Lich King.

Blizzard hat sich nicht grundlos für Drachen als zentrales Thema für ihre nächste Erweiterung entschieden. Die uralten und edlen Geschöpfe faszinieren nicht erst seit »Game of Thrones« mit ihrer brachialen Gewalt und markerschütterndem Gebrüll. Mit Dragonflight feiern die schuppigen Biester nun auch ihr Debüt im WoW-Universum als neue Spielbare Rasse.

Unser Sonderheft behandelt die neuen Dracthyr im Detail und erklärt euch, wie ihr sie richtig spielt. Mit unseren ausführlichen Guides zu sämtlichen Klassen und Spezialisierungen helfen wir euch dabei, euren nächsten Charakter-Build schon vor Release der Erweiterung zu planen.

Die Drachen steigen

Drachen an sich sind ja nichts neues in World of Warcraft – dass man sie spielen kann aber schon. Außerdem bringen sie gleich eine neue Zone mit, die ihr erkunden könnt. Welche Rolle dabei das neue Interface spielt, erfahrt ihr in unserem Sonderheft. Apropos Erkunden: Wie ihr die neuen Instanzen meistert und ihre Bosse fachmännisch erledigt, erklären wir euch natürlich auch.

Der Lich King erwartet euch

In seiner Festung »Eiskrone« wartet der legendäre Lich King auf euch. Wir helfen euch, ihn zu besiegen.

Immer wieder wurden wir danach gefragt, jetzt liefern wir ab! Auch die WoW-Classic Erweiterung »Wrath of the Lich King« – das vielleicht beste Addon – hat seinen Weg in unser Sonderheft gefunden.

Wir farmen sowohl mit Neulingen, die damals noch zu jung waren und alten Hasen nach Wildherzen, Orakeln nach Ruf und leveln euch schnell auf Stufe 80 hoch. Außerdem widmen wir einen separaten Artikel der Frage, was Wrath of the Lich King so einzigartig macht!

Das steckt alles im Sonderheft

Ein XXL Doppelposter zu Dragonflight und Wrath of The Lich King

Unser neues Sonderheft ist randvoll mit Guides und Infos zu World of Warcraft: Dragonflight und Wrath of The Lich King. Auf 148 Seiten bekommt ihr unter anderem:

Die neue Rufer-Klasse im Detail

Alle Unterklassen mit den neuen Talentskillungen

Instanz-Karten und Bosstaktiken

Tipps zum schnellen Leveln

Alles zu den Fraktionen

So kommt ihr schnell zu Gold!

Das neue Sonderheft bekommt ihr ab dem 25. November am Kiosk. Besser noch, ihr bestellt unser Bundle mit Epaper vor, denn dann habt ihr es nicht nur pünktlich und versandkostenfrei im Briefkasten, sondern könnt unser Epaper schon voraussichtlich ab dem 14. November lesen!

Wir wünschen euch viel Spaß!