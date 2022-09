Fans eines der ältesten F2P-Shooter bekommen von Bethesda offizielle Server, weil sie es sich verdient haben

Fans von Wolfenstein haben es sich zur Aufgabe gemacht, den F2P-Multiplayer-Shooter „Enemy Territory“ lange am Leben zu halten. Nun tritt Bethesda selbst zum Vorschein und bietet den treuen Spielern sogar offizielle Server für ihre Schlachten an.

Was ist das für ein Shooter? Wolfenstein: Enemy Territory ist ein online Multiplayer-Shooter, welcher am 29. Mai 2003 veröffentlicht wurde. In diesem Spiel treten zwei Teams gegeneinander an. Dabei ist es, abhängig vom Spielmodus, die Mission der jeweiligen Teams entweder Aufgaben zu erfüllen oder das Gegnerteam daran zu hindern und sie zu sabotieren.

Seit seinem Release erfreuten sich viele Shooter-Fans an diesem Spiel und das aus gutem Grund. Denn er wurde kostenlos zur Verfügung gestellt. Ihr musstet dafür also keinen Cent zahlen und konntet das Spiel ohne Probleme downloaden und sofort loslegen. Doch wie bei jedem Game werden die Server irgendwann vom Netz genommen.

Das war bei „Enemy Territory“ nicht anders. Deshalb halfen sich Fans des Shooters gegenseitig und stellten eigene Server zur Verfügung. So konnte das Spiel erstmal weiter leben.

Nun, nach fast 20 Jahren seit dem Release meldete sich Bethesda selbst und verkündete, dass auch sie offizielle Server zur Verfügung stellen wollen.

Kostenlose Server mit originalen Regeln

Was sind das für Server? Bethesda stellt vier offizielle und nicht modifizierte Server zur Verfügung. Ihr könnt also den Shooter in seiner Vanilla-Variante zocken und das mit allen bekannten Maps, die es auch zum Release gab. Folgende Regionen sind abgedeckt:

US: Texas

EU: Niederlande

AU: Canberra

UK: London

Nostalgie pur und das sogar kostenlos!

Zusätzlich werdet ihr standardmäßig nur mit dem Modus „Kampagne“ zocken können, dabei treten zwei Teams mit jeweils acht Spieler gegeneinander an. Teambeschuss ist eingeschaltet, sorgt also dafür, dass eure Knarre nur auf die Gegner gerichtet ist. Darüber hinaus wird es eine Anti-Lag-Funktion geben und keine Waffeneinschränkungen.

Was hält die Community davon? Die Spieler feiern den Schritt von Bethesda. Sie erinnern sich an ihre Jugend zurück und wie viel Spaß der Shooter gemacht hat. Dabei meint der reddit-User Spodokom221745 : „Oh Mann, ich habe dieses Spiel damals absolut geliebt. Vielleicht muss ich es nach all den Jahren noch einmal testen!“.

Doch auch neue Spieler haben das Verlangen, das Spiel auszutesten: „Werde es wohl installieren und ausprobieren. Ich habe es nie gespielt, aber Dirty Bomb ist vielleicht mein absoluter Lieblings-FPS und ich bin gespannt, wie es im Vergleich abschneidet.“ meint User Linkfromsoulcalibur.

Wie kann ich dem Server beitreten? Dazu müsst ihr einfach nach dem Server „id Software Official Vanilla Server – (Region)“ suchen. Es wird vier Stück in der Anzahl geben, die für die jeweiligen Regionen zuständig sind. Wählt nun eine davon aus und schon kann es losgehen.

Bethesda ist sich im Klaren, dass die Community viel Zeit und Mühe hineingesteckt hat, damit das Spiel weiter mit Mods und Servern am Leben bleibt. Die Entwickler empfehlen deshalb selbst, falls ihr Bock auf den Shooter habt, auch die Kreationen der Fans zu begutachten. Solltet ihr aber eher Lust auf eine nostalgische Runde Wolfenstein haben, dann könnt ihr ruhig auf die Server der Entwickler zugreifen.

Wie findet ihr es, dass Bethesda den Spielern noch weitere Möglichkeiten bietet, um mit Freunden oder neuen Fans zu zocken? Habt ihr vor, dem Shooter auch eine Chance zu geben und es auszuprobieren? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!