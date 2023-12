Ein schönes Weihnachtsgeschenk für kleine und große Rennfans: Ferngesteuertes Auto jetzt bei Amazon im Preiskeller

Ein ferngesteuertes Auto eignet sich zwischendurch für einen Riesenspaß. Liefert euch ein Rennen mit euren Freunden. Jetzt im Amazon-Angebot.

Ihr wollt euer Kind oder einen verspielten Freund überraschen? Dann ist das ferngesteuerte Auto von DEERC H16E eine gute Wahl. Mit seinem bürstenlosen Motor und einer Höchstgeschwindigkeit von 68 km/h bietet dieses 1:16 Rennauto ein unvergleichliches Fahrerlebnis. Tollt draußen umher und erlebt unvergessliche Erinnerungen. Spart nun 20% und bezahlt nur 119,98€ statt 149,99€.

Ein ferngesteuertes Auto für tolle Erlebnisse

Der bürstenlose Motor sorgt für eine unglaubliche Beschleunigung und hohe Geschwindigkeiten. Die Wahl eures Renngebietes kann flexibel ausfallen. Habt Spaß auf dem Asphalt, beim Schotter oder auf dem Feld. Die 4 WD (Allradantrieb) Funktion gewährleistet eine optimale Traktion und Stabilität, sodass ihr eine volle Kontrolle über das Fahrzeug genießt.

Ein weiterer großer Vorteil ist die lange Laufzeit. Mit zwei wiederaufladbaren Akkus könnt ihr bis zu 40 Minuten ununterbrochenen Fahrspaß genießen. Das bedeutet weniger Wartezeit zum Aufladen und mehr Zeit zum Fahren. Die Akkus sind einfach auszutauschen und können schnell wieder aufgeladen werden.

Die 2,4-GHz-Fernsteuerung ermöglicht eine präzise Steuerung des Autos über eine Entfernung von bis zu 100 Metern. Ihr könnt das Auto in alle Richtungen lenken, beschleunigen und bremsen. Die Fernsteuerung liegt gut in der Hand und bietet eine reaktionsschnelle Steuerung, sodass ihr das Auto mühelos durch enge Kurven und Hindernisse manövrieren könnt. Selbst wenn ihr mal unsauber fahrt, könnt ihr euch sicher sein, dass bei der robusten Bauweise nichts so leicht kaputtgeht.

Dadurch, dass ihr verschiedene Geschwindigkeitsmodi auswählen könnt und das Material recht hochwertig ist, eignet sich dieses Fahrzeug auch wunderbar für Einsteiger, die sich in diesem Bereich ausprobieren wollen.

Das beste Lager für neue Upgrades

Verspürt ihr ständig den Hunger nach mehr Leistung oder neuen technologischen Meisterwerken? Oder haltet ihr nach Raritäten Ausschau, um aus dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis ein unschlagbares Einsparungsergebnis zu erzielen? Dann müsst ihr regelmäßig auf unserer Deals-Übersichtsseite vorbeischauen. Ihr findet die perfekte Gaming-Hardware, wie CPUs, Grafikkarten, Monitore, Mainboards, SSDs und noch viel mehr an technischen Geräten.