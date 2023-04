„Früher war alles besser“: Was fehlt euch in modernen MMORPGs im Vergleich zu den alten?

Lasst uns zusammen an die „guten alten Zeiten“ erinnern: Was hat die MMORPGs damals vor 15 oder 20 Jahren so besonders gemacht?

Obwohl in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe neuer MMORPGs erschienen sind, konnten sich nur sehr wenige davon tatsächlich auf dem Markt durchsetzen. Eine ganze Reihe von ihnen starb schon wenige Jahre, wenn nicht gar Monate, nach dem Release.

In der MMORPG-Community gibt es immer wieder Klagen darüber, dass diese neuen MMORPGs, die veröffentlicht werden, einfach nicht mehr so gut sind wie die guten alten Titel von früher. Sie machen einfach zu vieles falsch und können das wunderbare Spielgefühl der früheren MMORPGs einfach nicht vermitteln.

Selbst Spiele, die sich als „Oldschool“ bezeichnen und die „alten Werte“ zurückbringen wollen, schaffen es nicht, das Spielgefühl oder die Begeisterung zu entfachen, die damals bei Ultima Online, WoW und Dark Age of Camelot aufkam.

Aber durch was genau zeichnet sich dieses Spielgefühl aus? Was ist dieses besondere Etwas, das euch damals an die Games gefesselt und für zahllose Spielstunden gesorgt hat?

Wir wollen von euch wissen, was es ist, das ihr in modernen MMORPGs vermisst. Könnt ihr erklären, was genau die alten Games so besonders gemacht hat?

Wo ist denn das Umfrage-Tool? Bei dieser Umfrage überlassen wir euch die Bühne. Auf diese Frage kann es so viele Antworten geben wie Sand am Meer, ihr könnt also frei kommentieren, was euch bei neuen MMORPGs fehlt.

Hat sich die Spielindustrie so stark verändert, dass sie den Spaß aus den Games gesaugt hat? Mit den ganzen Microtransactions, Pay2Win und NFTs, Skinner-Box-Designs für schnelle Belohnungen, liebloser Massenproduktion an MMORPGs, die sich mehr wie eine graue Masse als eigenständige Spiele anfühlen.

Oder haben sich vielleicht die Erwartungen der Spielerschaft verändert? Verlangen wir vielleicht zu viel von brandneuen MMORPGs? Einzigartige Konzepte, die sich von allen anderen abheben und noch nie vorher benutzt wurden, Level-Prozess darf weder zu schnell noch zu langsam sein, im Endgame darf es nicht zu grindy zugehen, es sollte aber auch nicht zu schnell vorbei sein, und, und, und.

Schreibt uns eure Meinungen in die Kommentare!

