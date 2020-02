Warum wir seit 4 Jahren auf ein neues großes MMORPG warten

MMORPG-Fans haben es im Westen nicht leicht. Das letzte neue große MMORPG kam 2016 mit Black Desert. Wenn man den Asia-Look nicht mochte, muss man bis 2014 und The Elder Scrolls Online zurückgehen. Warum müssen wir so lange auf ein neues Online-Rollenspiel warten und wann hat das Warten ein Ende?

Es gibt in Europa zwar eine relativ große Menge an Spielern, die auf neue MMORPGs warten und sich drauf stürzen, sobald sie eines sehen, doch die sind seit Jahren auf Diät. Je nachdem, wie man rechnet, ist das letzte große MMORPG vier oder sechs Jahre her. Seitdem gab es einige Enttäuschungen.

Warum müssen wir so lange warten? Es gibt drei Flüsse, aus denen wir in Europa eigentlich MMORPGs erhalten sollen:

das sind die großen westlichen Studios, die das seit 20 Jahren machen, wie Blizzard (WoW), Sony Online Entertainment (Everquest) oder Funcom (The Secret World)

Die großen asiatischen Studios wie NCSoft (Blade and Soul, Guild Wars 2), Pearl Abyss (Black Desert) oder Nexon

seit einigen Jahren die Indie-MMOPRGs wie Ashes of Creation, Crowfall oder Pantheon

Das ist Crowfall, ein Indie-MMORPG.

Westliches MMORPG seit 2014 verzweifelt gesucht

So sieht’s im Westen aus: Bis 2014 war eigentlich immer ein großes, westliches MMORPG in Entwicklung. Doch nachdem 2014 die teuren, neuen Spiele The Elder Scrolls Online und WildStar floppten, brach der Nachschub ab. Zwar konnte sich ESO 2015 erholen, aber der Markt hatte sich da schon verändert:

Everquest Next wurde von Daybreak Games im März 2016 gecancelt, nachdem das Studio von Sony verkauft und klar wurde, dass man sich so ein Prestige-Projekt nicht leisten kann

Blizzard stellte schon 2014 Titan ein und machte „Overwatch“ aus den Resten

Westliche MMO-Firmen aus der 2. Reihe sind mittlerweile entweder tot wie Trion Worlds (ArcheAge) oder haben sich aus MMORPGs zurückgezogen wie Funcom (Age of Conan, The Secret World)

Nachdem sich das als MMORPG angekündigte „Magic Legends“ doch als MMO entpuppte, ist kein MMORPG eines etablierten Studios im Westen in Entwicklung – allerdings einige MMOs wie New World.

In einer anderen Welt würden wir seit Jahren „Titan“ spielen, das Next-Gen-MMORPG von Blizzard.

So sieht’s in Asien aus: In Asien waren eigentlich immer große MMORPGs in Entwicklung oder frisch erschienen und man wartete auf den EU-Port. Doch in den letzten 5 Jahren kamen in Asien zwei Sachen zusammen:

Zum einen brach in Asien schon früh der Mobile-Boom aus. Viele Firmen entwickelten in den letzten Jahren Mobile-MMORPGs statt PC-Spiele: So arbeitet NCSoft zwar ab Blade and Soul 2 und Aion 2 – beides sind aber Mobile-Spiele.

Der Westen ist als „Export-Land“ unattraktiver geworden, nachdem Korea-Importe wie Bless Online hier eingingen oder wie Riders of Icarus rasch in der Bedeutungslosigkeit versanken. MMORPGs aus Asien kommen jetzt eher nach Russland oder in andere asiatische Länder als zu uns.

Das hat zur Folge, dass aktuelle Asia-MMORPGs wie Lost Ark, Justice Online und Moonlight Blade noch kein Release-Datum in Europa haben.

Justice Online würden in Europa sicher viele gerne spielen.

Was ist mit Crowdfunding? Der dritte Zufluss an „neuen MMORPGs“ sind die Indie- oder Crowdfunding-MMORPGs. Hier werden Release-Daten aber optimistisch gesetzt, um Spieler an sich zu binden, und dann Jahr für Jahr nach hinten verschoben:

Weil dem Studio das Geld ausgeht und sie keinen Investor fanden (Chronicles of Elyria)

Weil das Studio mehr Geld hat, als gedacht, und daher das MMORPG immer größer wird (Crowfall)

Weil das Studio doch viel länger braucht, als ursprünglich mal gedacht und Nebenprojekte aufmacht, um den Leuten schon was zu spielen zu geben (Camelot Unchained, Ashes of Creation)

Ashes of Creation ist einer der Indie-Hoffnungsträger.

Google, Amazon und Facebook fischen die Programmierer weg

Diese wirtschaftlichen Probleme kommen hinzu: Neben den individuellen Gründen der verschiedenen Quellen gibt es eine grundlegende Änderung in der Gaming-Industrie im Vergleich zu den 2000ern Jahren.

MMORPGs erfordern eine lange Entwicklungszeit und hohe Investitions-Kosten. Die Erfahrung der letzten Jahre und die vielen Flops auch von hochkarätigen Spielen zeigen aber, dass ein Erfolg keineswegs sicher ist.

MMORPGs sind dadurch zu großen wirtschaftlichen Risiken geworden, während auf der anderen Seite vor allem Mobile-Games eine Menge Geld verdienen und den Zugang zu neuen Käufer-Gruppen ermöglichen. Daher ist es für Activision Blizzard attraktiver, Call of Duty: Mobile oder Diablo Immortal zu entwickeln, statt ein 140-Millionen-Dollar-Projekt, wie es ein Titan vielleicht geworden wäre.

Dazu kommt, dass Programmierer deutlich mehr Geld verlangen als früher. Denn alle Software-Firmen schöpfen aus einem Topf. So erklärte Studio-Chef Marc Jacobs, dass das Gehalt von Programmieren von 2014 bis 2017 „explodiert sei“, denn Firmen wie Google, Facebook und Amazon zahlten Gehälter, die weit über dem liegen was in der Gaming-Branche üblich sei. Das gelte nicht nur für Spitzenleute, sondern auch für wenig erfahrene Programmierer.

Hoffen auf Crowfall und Project TL

Wann kommt denn nun das nächste große MMORPG? Mit Sicherheit lässt sich das nicht sagen. Es gibt keine „sicheren Hits“ am Horizont, wie das früher der Fall war, als westliche Studios Games für 60 Millionen Dollar und mehr entwickelten.

Es gibt aktuell drei große Hoffnungen auf einen „baldigen Release“:

Crowfall, das Indie-MMORPG, sollte demnächst in die Beta starten. Das ist der Hoffnungsträger für Fans von PvP-MMORPGs. Das Spiel soll mittlerweile ein Budget um die 35 Millionen Dollar haben. Das ist aus westlicher Seite noch das Spiel mit der höchsten Chance, sich zu etablieren

Project TL soll im 1. Halbjahr 2020 seine Beta starten. Project TL ist ähnlich wie Lost Ark ein Action-MMORPG in der ISO-Perspektive. Das Spiel ist seit 9 Jahren in Entwicklung, hat sich aber schon lange nicht mehr gezeigt

Bei Phantasy Star Online 2 startet jetzt eine Beta für Xbox One, das Action-Spiel soll auch für den PC erscheinen. Das ist allerdings kein klassisches MMORPG, sondern eher ein Action-Online-RPG und schon seit 8 Jahren auf dem Markt.

Es wird sich zeigen, ob eins der 3 Games die Chance hat, die große MMORPG-Dürre in Europa zu beenden.

Project TL ist eine der großen Hoffnungen.

Im Moment profitieren die schon etablierten großen MMORPGs von der anhaltenden Dürre: Spiele wie Black Desert Online oder The Elder Scrolls Online erleben regen Zulauf auf Steam: