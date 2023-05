Warum haben so viele USB- und Ladekabel ein seltsames Plastikteil verbaut?

Wer schon einmal ein Ladekabel in der Hand hatte, dem wird ein seltsames, rundes Plastikteil aufgefallen sein. Doch was ist das und was genau bringt das?

USB-Ladekabel werden oft mit einem runden Teil ausgeliefert. Meistens ist das Teil zylinderförmig und ziemlich unauffällig.

Vielen ist vermutlich auch schon aufgefallen, dass Notebook, Mikrofon und andere Geräte auch mit einem USB-Kabel ohne so einen kleinen Zylinder am Kabel funktionieren. Wozu braucht man das dann überhaupt, wenn man sie doch gar nicht benötigt?

Plastikteil aus Ferrit verhindert elektrisches Rauschen

Was macht das Teil? In dem Zylinder am Kabel steckt ein Ferritkern. Der Ferritkern fungiert als Entstörfilter, der die elektromagnetischen Wellen aufhebt, bevor diese über das Kabel abgestrahlt werden können. Diese Wellen könnt ihr euch wie Radiowellen vorstellen, die andere Geräte stören, zum Beispiel eurer WLAN am Computer.

In der Regel sind das zwei Halbzylinder aus Eisenferrit, die um das Kabel herumgelegt werden und hochfrequente Störungen herausfiltern. Diese sind grau-silbern, wenn ihr den Zylinder aufschneiden würdet.

Das soll verhindern, dass elektrisches Rauschen vom angeschlossenen Gerät nach außen dringt und andere Geräte beeinträchtigt, die ebenfalls an das Stromnetz angeschlossen sind.

Solche elektrischen Störungen am PC gibt es häufiger

Solche Probleme sind übrigens nichts ungewöhnliches, wenn ihr am Computer spielen möchtet. So musste ein Nutzer seltsame Stimmen aus seinem Computer hören, die erst verschwanden, nachdem er seine Lautsprecher abschaltete.

Wie stark sich solche fremden „Antennen“ auswirken können, hat auch ein anderer Spieler kürzlich gezeigt. Denn mit seiner Getränkedose konnte er immer seinen Monitor abschalten. Die vollständige, verrückte Geschichte lest ihr direkt hier auf MeinMMO:

