WoW: Fan erschafft Trailer zu Shadowlands Season 4 und alle sind begeistert – „Die Arbeit ist wirklich erstaunlich“

MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat sich ebenfalls mit der Kritik zu Season 4 auseinandergesetzt, doch ihm macht World of Warcraft so viel Spaß wie lange nicht mehr.

Was sagt ihr, wird Shadowlands Season 4 diesem Trailer gerecht oder seid ihr eher weniger begeistert? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Manche User konnten sich wiederum einen kleinen Seitenhieb gegen Blizzard nicht verkneifen. So schrieb beispielsweise ‚Zayer htet Win‘, dass „das Beste, was Blizzard getan hat, ist, diesen Videoersteller einzustellen.“

Wie kam der Trailer von IKedit an? Ungefähr einen Tag, nachdem der Trailer zu Shadowlands Season 4 veröffentlicht wurde, hat dieser knapp 26.000 Aufrufe und 1.276 „Gefällt mir“-Angaben. Die User in den Kommentaren heben derweil die Qualität des Videos hervor (via YouTube ).

Von wem ist der Trailer? Der neue Trailer zu Shadowlands Season 4 wurde auf dem offiziellen YouTube-Kanal von World of Warcraft veröffentlicht. In der Videobeschreibung ist jedoch zu lesen, dass der Trailer von dem YouTuber IKedit erschaffen wurde.

Alles, was ihr zu der neuen WoW Erweiterung „Dragonflight“ wissen müsst – in 3 Minuten

