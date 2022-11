Im Weihnachtstrailer von World of Tanks rettet Arnold Schwarzenegger das Fest eines kleinen Jungen

Arnold Schwarzenegger und Milla Jovovich treten im neusten Trailer von World of Tanks auf, um das Weihnachten eines Jungen zu retten.

Was ist das für ein Trailer? Der Trailer leitet die Weihnachtssaison in dem beliebten Panzerspiel World of Tanks ein. Dort starten am 01. Dezember 2022 die Feiertags-Events, auch Feiertags-Ops genannt, und mit dabei sind die zwei berühmten Filmstars Arnold Schwarzenegger und Milla Jovovich.

In dem Trailer der Feiertags-Ops sind Arnold Schwarzenegger und Milla Jovovich erstmals gemeinsam vor der Kamera zu sehen. Beide treten zudem auch in World of Tanks in Erscheinung – eine Premiere für Milla Jovovich. Die Schauspielerin spielte mit der „Resident Evil“-Reihe zwar schon in Filmen mit, die auf Videospielen basieren, war bislang aber noch in keinem Videospiel vertreten.

Was passiert in dem Trailer? Der Trailer zeigt keine Gameplay-Szenen oder Inhalte des Events. Stattdessen treten Arnold Schwarzenegger und Milla Jovovich als die Retter von Weihnachten in Erscheinung.

Zu Beginn des Trailers sieht man die beiden Schauspieler an einem Filmset, an dem gerade gedreht wird. Mit dabei ist ein kleiner Junge namens Mikey, dessen Vater Arthur an dem Set arbeitet.

Im Verlauf des Trailers bemerken Arni und Milla, dass Mikey traurig ist, denn sein Vater hat zur Weihnachtszeit viel zu tun, weshalb es die zwei nicht schaffen, auf ein „magisches Abenteuer“ zu gehen.

Kurz darauf entschließen sich die Schauspieler das Fest des kleinen Jungen zu retten und entwerfen mit dem Team des Sets ihr eigenes magisches Abenteuer.

Arni und Milla besuchen eure Panzer-Garage

Wo sind Arni und Milla und World of Tanks anzutreffen? Laut Wargaming werdet ihr Arnold Schwarzenegger und Milla Jovovich erstmals in der Garage von World of Tanks begegnen.

Dort erhaltet ihr von den Schauspielern Herausforderungen und Missionen, für dessen Abschluss ihr Gegenstände wie Panzer-Skins, Embleme und Kommandanten erhaltet.

Welche Inhalte bringen Feiertags-Ops? Die Feiertags-Ops bieten je nach Spielversion unterschiedliche Feiertagsangebote, die auf die jeweilige Plattform zugeschnitten sind.

„World of Tanks“-Spieler am PC können Arnold Schwarzenegger und Milla Jovovich als Panzerkommandanten erhalten, wenn sie eine Reihe von Missionen abschließen.

In „World of Tanks Modern Armor“ können sich Spieler „Team Arnold“ oder „Team Milla“ anschließen, an Events teilnehmen und Belohnungen verdienen.

In World of Tanks Blitz erhaltet ihr für das Einloggen Arnold- und Milla-Avatare sowie In-Game-Boni. Außerdem könnt ihr für das Gewinnen von Gefechten Tarnungen, Sammelgegenstände und ein Profil von Arnold erhalten.

Ihr könnt euch also in World of Tanks über verschiedene Inhalte zu Milla Jovovich und Arnold Schwarzenegger freuen. Für den Terminator-Star ist der Auftritt in dem Panzerspiel nicht die erste Rolle, die er in einem Videospiel einnimmt.

In dem Spiel Predator: Hunting Grounds kehrte Arni sogar in eine von ihm verkörperte Rolle aus dem Jahr 1987 zurück und verkörperte Alan „Dutch“ Schaefer.

