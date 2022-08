Remake von Gothic zeigt im Trailer alte Orte – „Ich habe 21 Jahre später wieder Angst vor Minecrawlern“

Was sagt ihr zu dem Trailer? Habt ihr Gothic früher gespielt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Die MeinMMO-Videoproduzentin Anna Alberg und der MeinMMO-Autor Mark Sellner waren besonders begeistert von den „Minecrawlern“, die man am Ende des Trailers sehen kann (Minute 01:42). Gothic ist eins der Spiele, die beide aus ihrer Kindheit kennen und sich weniger gerne daran erinnern, was für eine große Angst sie damals hatten, das Nest dieser Insekten zu betreten. Inzwischen ist es 21 Jahre her und beim Anblick dieser Monster läuft einem immer noch ein kalter Schauer über den Rücken.

Der Trailer entführt uns in die alte Mine und zeigt andere bekannte Inhalte des RPG-Klassikers. Unter anderem sieht man in Minute 00:26 die überarbeitete Rüstung „Schattenkluft“, die jeder Schatten nach seiner Aufnahme ins alte Lager bekam. Auch die Ork-Sklaven (Minute 00:35) bekamen ihren Auftritt, begleitet von altem Sounddesign der Peitschenhiebe.

