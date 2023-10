Neues Spiel zeigt, wie schön eine Reise als Fuchs in Unreal Engine 5 ist – Schaut den Trailer hier

Spirit of the North 2 ist der Nachfolger zum 2019 veröffentlichtem Indie-Hit Spirit of the North. Wie im ersten Teil geht ihr als Fuchs auf eine atemberaubende Reise. Diesmal mit beflügeltem Begleiter.

Sprit of the North 2 ist ein liebevoll gestaltetes Abenteuer, in welchem ihr als Fuchs mit einem Raben als Begleiter durch eine verlassene Welt reist, auf der Mission, die verlorenen Wächter zu retten und wieder nach Hause zu finden.

Ein Release-Datum für das Spiel gibt es zwar noch nicht, aber angekündigt ist es für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S.

Schon der Vorgänger glänzte mit wunderschönen und atemberaubenden Landschaften. Jetzt wollen die Entwickler mit Unreal Engine 5 noch mal einen drauflegen und zumindest der Trailer lässt schon einmal hoffen, dass ihnen dies gelungen ist.

Der Trailer beginnt mit einem Flug über die mysteriöse Welt und begleitet den Raben auf seiner vermutlichen Suche nach dem Fuchs.

Zusammen sehen wir die beiden kurz darauf durch die verschiedenen Landschaften ziehen. Von alten Ruinen über schneebedeckte Berge bis hin zu mystischen Wäldern ist alles dabei.

Neben schöner Grafik und einer fantasievollen Story versprechen euch die Entwickler einige Features:

Interessante Rätsel und über 30 freischaltbare Runen

Eine offene Welt zum Erkunden

Anpassbares Aussehen und Fähigkeiten des Fuchses

Habt ihr den Vorgänger Spirit of the North gespielt und freut euch jetzt auf den zweiten Teil? Teilt eure Meinung gerne in den Kommentaren mit.

