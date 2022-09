Neues Survival-Game mischt Destiny und Anthem mit Open World und Crafting – Earth: Revival lädt zur Beta

Earth: Revival ist ein Open World-Shooter. Er spielt in einem Sci-Fi-Setting im Jahr 2112. Nachdem die Erde durch Aliens zerstört wurde, muss der Spieler mit an...

Beschreibt uns eure Eindrücke von Earth: Revival in den Kommentaren. Wollt ihr lieber mehr zu neuen Sci-Fi-Shootern lesen, dann schaut hier vorbei: Ich habe nichts von Marauders erwartet – Nach 5 Minuten war ich verliebt in den neuen Hardcore-Shooter auf Steam

Besonders viel Spaß macht Earth: Revival, wenn ich mit meiner ultimativen Fähigkeit in meinen Anzug steigen kann, damit emporschwebe und einen Kugelhagel auf die Aliens unter mir schieße. Hier fühle ich mich plötzlich an Anthem erinnert. Ich kann mir schon vorstellen, dass ein Raid abends mit Freunden auf der Couch cool ist, in dem man seine unterschiedlichen Waffen kombiniert.

Auf dem Handy macht mir Earth: Revival auch mehr Spaß, weil hier die Steuerung um einiges flüssiger ist und die Optik auf dem kleinen Bildschirm viel besser rüberkommt. Es bringt Komplexität mit, indem ihr Ressourcen managen und auf der Weltkarte in verschiedenen Biomen überleben müsst. Ihr bekommt ein Haustier, das an eurer Seite kämpft. Hier nahm ich einen kleinen Space-Hasen mit Flügeln mit.

