bisher an No Man's Sky und Destiny. Interessierte können sich für die geschlossene Beta registrieren, die vom 02. September bis 18. September für PC und Android spielbar ist.

Earth: Revival ist ein Open World-Shooter. Er spielt in einem Sci-Fi-Setting im Jahr 2112. Nachdem die Erde durch Aliens zerstört wurde, muss der Spieler mit anderen den Planeten wiederaufbauen und um das Überleben kämpfen. Das Gameplay wurde bisher noch veröffentlicht, jedoch erinnert das Game bisher an No Man's Sky und Destiny. Interessierte können sich für die geschlossene Beta registrieren, die vom 02. September bis 18. September für PC und Android spielbar ist.

Insert

You are going to send email to