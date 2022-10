Amazon stellt knuffigen Robotor vor – Seht im Trailer, wie Astro euer Haus vor Banditen verteidigt

Weitere Amazon-Geräte im Überblick: Ihr überlegt euch ein Amazon-Gerät wie ein Echo zuzulegen? Dann schaut einmal in folgende Kaufberatung. Hier stellen wir euch alle Amazon-Produkte übersichtlich vor und erklären euch, welches sich für euch am ehesten lohnen könnte:

Wann kann man den süßen Roboter kaufen? Wer sich den Roboter unbedingt zulegen möchte, muss stark sein, denn der Roboter ist erst einmal nur in den USA erhältlich. Denn Amazon schreibt auf der offiziellen Produktseite: „Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nur an Adressen in den 50 US-Staaten versandt werden kann.“

Was kostet Amazon Astro? Der Preis liegt zu Beginn bei 999 US-Dollar. Nach einer „Einführungsphase“ soll der Preis dann auf 1.450 US-Dollar steigen. In Deutschland dürften die Preise etwas höher liegen, da die US-Preise steuerfrei sind.

Was wird im Video gezeigt? Der Roboter kann außerdem euer Haus bewachen, wenn ihr mal unterwegs seid. Dafür lässt sich Astro mit euren Sicherheitskameras verknüpfen und fährt durch die Wohnung. Wie genau das funktioniert, könnt ihr euch im Video ansehen. Denn im Video „bekämpft“ der Roboter sehr erfolgreich zwei Einbrecher, die in das Haus des Besitzers eindringen wollen.

Was kann der Roboter überhaupt? Der Astro bietet euch alle Funktionen, die ihr etwa vom Amazon Echo-Tablet kennt. So könnt ihr:

Amazon hat einen Roboter vorgestellt, der auf den Name „Astro“ hört . In dem Gerät steckt ein Roboter mit den Funktionen von Alexa. Im Gegensatz zu bisherigen Alexa-Geräten, ist dieses Teil aber mobil unterwegs und kann durch eure Wohnung fahren.

