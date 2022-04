Ubisoft arbeitet wohl an neuem PvP-Spiel – Soll ein modernes MOBA werden

Laut verschiedenen Quellen soll Ubisoft an einem neuen PvP-Spiel arbeiten, das derzeit den Namen „Project Q“ trägt. Dort kämpft ihr in zwei verschiedenen Modi in kleineren Teams gegeneinander. Wir von MeinMMO verraten, was dazu bekannt ist.

Was ist das für ein Spiel? Project Q soll ein „innovatives und modernes PvP-Arena-Spiel“ werden, wie der Shooter-Experte Tom Henderson berichtet (via exputer). Informationen dazu kamen heute an die Öffentlichkeit, weil wohl erste Tester Hand an das Spiel legen konnten.

Im Fokus von Project Q sollen zwei Spielmodi stehen:

In „Showdown“ geht es darum, dass vier Teams mit je zwei Spielern um das Überleben kämpfen, ähnlich wie in einem Battle Royale.

In „Battle Zone“ hingegen kämpfen zwei Teams mit je vier Spielern darum, als erstes 100 Punkte zu erreichen. Um diese Punkte zu sammeln, müsst ihr bestimmte Bereiche der Karte erobern und verteidigen.

In diesen Arenen tretet ihr mit einem eigenen Helden an, dessen Fähigkeiten und Waffen ihr jedoch selbst bestimmen könnt.

Bei den Waffen wählt ihr aus einer Vielzahl von Gegenständen, darunter Hämmer oder Farbkanonen, aber auch einem Deck von Spielkarten oder Feuerwerk, mit dem ihr Feinden Schaden zufügen könnt. Zusätzlich zur Waffe könnt ihr aus einem Pool variabler Fähigkeiten wählen, darunter Flügel, die euch Sprünge und das Fliegen in der Luft erlauben.

Gibt es bereits Gameplay? Zumindest kein öffentliches. Exputer berichtet jedoch davon, dass sie bereits Einblicke bekommen haben und der Art-Style an Knockout City von EA und Overwatch von Blizzard erinnern soll.

Project Q ist wohl unangekündigtes Projekt, an dem Ubisoft arbeitet

Hat man zuvor schon etwas von Project Q gehört? Ubisoft Bordeaux, das 2017 gegründet wurde, arbeitet laut der eigenen Webseite an einem bisher unangekündigten PvP-Spiel, das Free2Play werden soll.

Bisher gibt es zu dem Spiel noch keine Infos. Es wird nun allgemein vermutet, das Project Q dieses Spiel sein könnte.

Wann erscheint Project Q? Das ist bisher nicht bekannt. Der aktuell laufende Test deutet aber darauf hin, dass die Entwicklung noch einiges an Zeit kosten könnte. Das Spiel soll laut Hernderson im aktuellen Zustand noch roh und unfertig sein.

Spieler lieben PvP-Arena-Spiele, wenn sie gut gemacht sind

Wie lief es zuletzt für Spiele dieses Genres? 2011 landete Riot Games mit seinem MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) League of Legends einen großen Hit. Seitdem gab es immer wieder Versuche, das Spiel zu klonen oder neue Wege in den PvP-Arena-Spielen zu gehen.

Erfolgreiche Alternativen waren Spiele wie Smite, bei dem das Prinzip von LoL in eine Third-Person-Ansicht gebracht wurde, oder Rocket League, das auf einen interessanten Mix aus Autos und Fußball setzte.

2016 kam es zudem zu viel Wirbel um Hero-Shooter, als Paladin und Overwatch auf den Markt kamen. Diese beiden Titel konnten sich bis heute halten, sind aber längst nicht mehr so beliebt wie zu Release.

Allerdings gab es zuletzt auch einige Flops:

Was sagt ihr zum neuen Project Q von Ubisoft? Spricht euch die grundsätzliche Idee an oder gibt es schon genügend PvP-Arenen, sodass ihr an dem Spiel kein Interesse habt? Schreibt es gerne in die Kommentare.