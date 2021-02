Der Twitch Streamer Michael „Shroud“ Grzeciek hat sich während eines Livestreams über kommende Spiele geäußert. Seiner Meinung nach „hatten Spiele früher mehr Leidenschaft“ und die Community stimmt dem größtenteils zu.

Das ist los: In einem Twitch-Stream wurde Michael „Shroud“ Grzeciek von einem Zuschauer gefragt, ob er sich auf kommende Spiele freut. Seine Antwort fiel ernüchternd aus: „Nein, nicht wirklich. Lasst mich nachdenken.“

Anschließend fing Shroud an, über ältere Titel zu sprechen: „Ich will, dass ältere Titel richtig aktualisiert werden. Ich will ein vernünftiges PS5-Update von The Last of Us 2, sodass es so läuft, wie es vorgesehen ist.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Außerdem wünscht er sich modbare Spiele und verschiedene Mod-Projekte, die er durchspielen kann. So reizt ihn etwa S.T.A.L.K.E.R, dass bereits 2007 erschienen ist und seit 2019 einen Online-Ableger hat.

„In alten Spielen steckt viel mehr Leidenschaft“

Das sagt Shroud: Shroud ging in seinem Stream aber noch weiter und erklärte, dass in alten Spielen viel mehr Leidenschaft stecke, als in neuen. Das liegt seiner Meinung nach vor allem an der Struktur großer Unternehmen.

Demnach haben früher die Designer, Programmierer und Geschäftsführer noch nebeneinander gesessen und alle Entscheidungen wurden vom gesamten Team getroffen. Heutzutage wird den Programmierern und Designern von Oben herab vieles untersagt und die kreative Freiheit eingeschränkt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Das sagt die Community: Shrouds Community stimmt dem Streamer in den Twitch-Kommentaren grundsätzlich zu. Twitch-User virusemourabumhole666 meint dazu: „Neue Spiele haben nicht dieselbe Stimmung, wie die alten Spiele bzgl. Spielbarkeit usw. Alles dreht sich nur noch ums Geld.“

Andere Zuschauer seines Streams sind jedoch anderer Meinung. So sagt Twitch-User Mamba82: „Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nur Nostalgie ist.“ Das verneint Shroud aber direkt.

Außerdem seien die Anforderungen an heutige Spiele deutlich gestiegen. Es sei nicht mehr so einfach, die Leidenschaft in Spielen wiederzugeben, wenn die Spieler immer mehr erwarten. Indie-Spiele hingegen strahlen noch immer eine Leidenschaft aus, die man von früher kenne. In den Twitch-Kommentaren taucht so aktuell immer wieder der Name Valheim auf, dass aktuell auf Steam durch die Decke geht.

Man kann also nicht pauschal sagen, dass Spiele heutzutage keine Leidenschaft mehr haben. Shroud wünscht sich beispielsweise eine gute PS5-Version zu The Last of Us 2, einen Titel aus dem Jahr 2020, den man nicht als alt bezeichnen kann. Auch unsere MeinMMO-Autorin Cortyn findet den Titel Super.

Was haltet ihr von Shrouds Aussage? Stimmt ihr dem zu oder denkt ihr da anders? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.