Twitch-Streamer will religiöse Politiker davon überzeugen, Lootboxen zu verbieten – „Das ist Gehirnwäsche für Kinder“

Zack „Asmongold“ ist der größte MMORPG-Streamer auf Twitch und vertritt eine klare Meinung: Lootboxen und allgemein Glücksspiel haben in Games nichts zu suchen. Er ging jetzt sogar so weit, dass er Politiker kontaktierte. MeinMMO berichtet.

Was ist die Situation?

Wie Asmongold zu seinem Erfolg auf Twitch gelangte, könnt ihr bei uns im Video sehen:

Asmongold kontaktiert Büro von US-Senator Ted Cruz

Was tat Asmongold? Der Streamer ist schon länger ein Gegner von Glücksspielen, Lootboxen und anderen Mikrotransaktionen in Spielen. Er würde sogar sein geliebtes World of Warcraft und Lost Ark boykottieren, wenn alle mitmachen, um ein Zeichen zu setzen.

Er gab nun bekannt, dass er das Büro von einem hochrangigen Politiker kontaktierte – US-Senator Ted Cruz. Nur um ihn davon zu überzeugen, Lootboxen aus Spielen abzuschaffen.

Den Clip könnt ihr euch hier ansehen:

Was sagte der Streamer? Asmongold meinte, dass die Kontaktaufnahme nicht heiße, dass etwas passiere. Zudem äußerte er:

Ich denke, ich kann viele, besonders religiöse Republikaner an Board bekommen, wenn ich es ihnen als Glücksspiel verkaufe. Weil es das ist. Das ist effektive Gehirnwäsche von Kindern, sie zum Glücksspiel zu bekommen. Asmongold

Der Chat fragte ihn daraufhin, ob Ted Cruz wirklich etwas bewirken könne und ob es ihn überhaupt interessiere, worauf Asmongold entgegnete: „Ich weiß es auch nicht, aber ich möchte es versuchen und es tun. Ich werde wirklich versuchen, es zu tun.“ Weiterhin meinte er:

Und ich denke auch, dass es einfacherer Verkauf [an Republikaner] ist, als an demokratische Politiker (…) Ich bin bereit, alle Differenzen, die ich habe, beiseitezulegen, wenn ich dadurch bekomme, was ich will. Asmongold via Twitch

Asmongold verspreche sich eher Erfolg davon, da viele Republikaner seine Ansichten unterstützen.

Warum kontaktierte er einen Republikaner? Seit Längerem setzt sich die republikanische Partei dafür ein, Online-Glücksspiel in den USA zu verbieten oder das Gesetz auf andere Weisen einzuschleusen. Da wir uns hauptsächlich auf Gaming-News spezialisieren und nicht auf politische Themen, könnt ihr auf isa.guide.de mehr dazu erfahren.

Dieses Ziel möchte sich Asmongold offenbar zunutze machen und ihnen Lootboxen und andere Mikrotransaktionen als Online-Glücksspiel zu präsentieren.

Ob sich der Senator tatsächlich meldet und ein Gespräch stattfinden wird, bleibt abzuwarten.

