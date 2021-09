Großer Twitch-Streamer erteilt WoW derbe Abfuhr: „Verdient meinen Stream nicht“

Der Twitch-Streamer Michael „shorud“ Grzesiek wurde in einem seiner kürzlichen Streams nach dem MMORPG World of Warcraft gefragt und danach, ob er es denn auch mal wieder live spielt. Seine Antwort war recht harsch.

Das sagt shroud: In seinem Stream in der Nacht vom Freitag, den 17. auf Samstag, den 18 September übertrug shroud ein Turnier im Shooter Valorant. Dabei kam aus seinem Chat die Frage, ob er später noch Conan Exiles spielen würde.

shroud antwortete, dass er schauen müsse – er habe noch einen WoW-Raid. Daraufhin wollten seine Zuschauer wissen, ob er das nicht auch einmal wieder zeigen würde. Die Antwort des Streamers war recht barsch:

„WoW verdient meinen Stream nicht. Also kriegt es den nicht […] Ich werde WoW weiter spielen, aber es verdient meinen Stream nicht. So einfach ist das.“ Dafür wolle er auf jeden Fall New World spielen und wohl auch streamen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Wer ist shroud überhaupt? Der kanadische Streamer war eine Zeit lang die Nummer 1 auf Twitch. Mit dem Spitznamen „der menschliche Aimbot“ hat er sich mit Shootern wie Apex Legends an die Spitze geballert. Momentan steht er auf Platz 17 der Streamer mit den meisten Zuschauerstunden weltweit im letzten Monat (via sullygnome.com; Stand 18. September).

Eigentlich ist shroud bekannt für Shooter und hatte zuletzt auch die meisten Zuschauer mit Valorant. Allerdings zeigt er in letzter Zeit häufig Survival-Games wie Conan Exiles oder das neue Icarus, von dem er enorm begeistert ist.

Selbst WoW hat er einige Zeit lang gezeigt, etwa zum Release von WoW Classic. Damals war es ihm das sogar wert, von Platz 1 auf Twitch abzurutschen. Heute scheint er dem Spiel nicht mehr so viel beizumessen.

„Ich werde WoW weiter spielen, aber es verdient meinen Stream nicht.“

Was ist da Problem mit WoW? Der MMORPG-Platzhirsch schwankt schon seit einiger Zeit auf seinem Thron. Müdigkeit macht sich in den Spielern breit und ein dicker Sexismus-Skandal kratzt seit einigen Monaten am Image vom Entwickler-Studio Blizzard.

Allerdings gibt es auch zum Spiel selbst immer wieder Kritik. Es fehlt an neuen Ideen und ein Teil der Spieler wandert ab, etwa zu Final Fantasy XIV auf der Suche nach etwas Neuem. Auch MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat diesen Trend beobachtet und findet sogar, dass WoW nicht schnell genug stirbt.

Eines der größten Probleme aktuell ist die Kommunikation mit der Community und den Fans. Das Studio nimmt allerlei Änderungen vor, verrät aber nicht, warum. So wurden etwa halbnackte Frauen durch Obst ersetzt und unser Dämon Cortyn fragt sich: Was soll das?

Dazu kommen auch einige andere Schwierigkeiten, an denen das Team jedoch schon teilweise arbeitet:

Die 3 größten Probleme von WoW und wie Blizzard sie gerade angeht

Wie steht WoW gerade auf Twitch da? WoW war 5 Jahre lang das größte MMORPG auf Twitch, wurde jedoch im September 2021 erstmals überholt von Final Fantasy XIV, wenn auch nur kurz.

Mit über 17 Millionen Zuschauerstunden in den letzten 30 Tagen ist WoW auf Twitch aber noch lange nicht tot. Nur das Interesse scheint langsam zu schwinden. Dazu kommt, dass ein neues MMORPG ebenfalls am Thron nagt.

Was denkt ihr, was müsste WoW ändern, damit das Interesse am Spiel wieder steigt und Streamer wie shroud das MMORPG als „würdig“ erachten?