27-jährige Twitch-Streamerin kämpft mit Rassismus-Vorwurf, beteuert: „Ich hab ‘Nick uh’ gesagt“

Das steckt dahinter: Die Entschuldung „Ich hab meine beiden schwarzen Freunde in dem Moment verwechselt“ ist auch nicht so toll. Es handelt sich in diesem Fall aber wohl eher um einen unglücklichen Versprecher, als um eine böse Absicht. Nick war mit ihr im Raum und weder er noch Russell haben die Aussage irgendwie böse aufgefasst.

Für die Streamerin ist das offenbar eine extrem unangenehme Situation. Sie brüllt auf X (ehemals Twitter): „Helft mir, was macht man, wenn das Internet glaubt, ich sei eine Rassistin, wenn ich es nicht bin? Bitte, glaubt mir, ich habe Nick gesagt, wie ihr sehen könnt. Ich schwöre, ich werfe mit dem Wort einfach nicht so um mich.“

Emily hat mich am Telefon neulich einen „b*tch n*gga“ genannt (natürlich im Spaß), aber es hat mir trotzdem nicht gepasst, also bin ich froh, dieses Miststück jetzt brennen zu sehen.

Das sagt die Streamerin selbst: ExtraEmily sagt: Der Clip habe so viel Aufmerksamkeit, dass sie sich dazu äußern müsste. Sie habe „Nick uh“ gesagt, weil sie ihren Freund beim falschen Namen genannt hat. Sie habe also quasi „Nick, äh, Russel“ sagen wollen.

23-Jährige kämpft sich mit 7-Tage-Stream in die Twitch-Charts – Ist so kaputt, dass sie von verbotenen Dingen träumt

Emily „ExtraEmily“ Zhang steckt in der Bredouille. Die Twitch-Streamerin wird mit Rassismus-Vorwürfen konfrontiert und kann sich dagegen einfach nicht wehren. Dabei scheinen sogar ihre Freunde Spaß daran zu haben, sie derart in Schwierigkeiten zu sehen.

