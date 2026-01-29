Twitch-Streamer MontanaBlack gibt seit fast 10 Jahren mit einem Sammlerstück an, sagt nun, dass es eine Fälschung ist

NewsTwitch
2 Min. Johanna 0 Kommentare Lesezeichen
Twitch-Streamer MontanaBlack gibt seit fast 10 Jahren mit einem Sammlerstück an, sagt nun, dass es eine Fälschung ist

Der Twitch-Streamer Marcel „MontanaBlack“ Eris ist großer Fan von einmaligen Sammlerstücken und gibt gerne Geld dafür aus. Seit fast 10 Jahren ist er stolz auf ein Blatt Papier von dem Sänger Prince. Jetzt fand MontanaBlack heraus, dass das Notenblatt kein Original sein soll.

Was ist das für ein Sammlerstück? MontanaBlack gibt nicht nur viel Geld für seine Sportwagen aus, sondern auch für einzigartige Sammlerstücke. Vor fast zehn Jahren kaufte MontanaBlack sich ein Sammlerstück von dem Sänger Prince.

In einem großen Bilderrahmen waren neben Fotos des Sängers auch ein Blatt Papier eingefasst. Auf diesem Blatt Papier war der Songtext des Lieds Purple Rain niedergeschrieben, angeblich von Prince selbst handschriftlich verewigt. Insgesamt bezahlte der MontanaBlack dafür 32.000 Euro, meint er.

Der Twitch-Streamer sagt, er habe sich das Prince-Sammlerstück als Wertanlage gekauft und ging davon aus, dass es zukünftig noch im Wert steigen würde. Jetzt musste MontanaBlack aber das Gegenteil feststellen.

Twitch: MontanaBlack wird wegen seinem Fahrverhalten kritisiert
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Er gab sich noch ein Jahr, um erfolgreich auf Twitch zu sein – Jetzt hat er mehr als 10-Mal so viele Zuschauer Ehemaliger Twitch-Chef kritisiert Amazon scharf für die Entlassung tausender Mitarbeiter, warnt: „Das ist schlecht für alle“ Gamer entdeckt den Steam-Account seiner 84-jährigen Tante: Sie hat nur 3 Spiele, aber in einem davon 1.400 Stunden Die heimliche Nummer 1 von Twitch kann nicht glauben, dass er von einem Anime-Mädchen überholt wird Weil HandOfBlood seine eigene Regel in Sauercrowd nicht brechen will, streamt er heimlich auf einem Zweitkanal WoW FYNG gamescom Show 2025: Weltpremieren, neue Trailer und exklusives Gameplay zu über 40 Spielen – Das gab es zu sehen Twitch-Streamer MontanaBlack gibt seit fast 10 Jahren mit einem Sammlerstück an, stellt fest, dass es eine Fälschung ist X große Gewinner von Sauercrowd – für diese Twitch-Streamer hat sich das Abenteuer in WoW Classic Hardcore schon jetzt gelohnt Das Sauercrowd-Event in WoW hat ein Cheater-Problem und Papaplatte will das jetzt ändern Obwohl Trymacs das bei Sauercrowd hat, wovon andere Neulinge träumen, wendet er sich jetzt einem anderen Spiel zu Schon in Folge 2 von 7 vs. Wild Amazonas brechen die Teilnehmer die wichtigste Regel, doch auch die Produktion ist schuld Twitch-Streamer Asmongold streamt zukünftig auch auf Konkurrenz-Plattform Kick und muss dafür noch nicht mal gekauft werden

Firma soll Dokumente gefälscht haben: „32.000 Euro weg“

Im Jahr 2020 zeigte MontanaBlack den Prince-Songtext stolz in einem seiner Twitch-Streams. Als einer der Zuschauer die Echtheit anzweifelte, wies der Streamer das noch zurück. Den Songtext habe MontanaBlack schließlich gemeinsam mit Papieren aus den USA erlangt, die die Authenzität des Sammlerstücks beweisen sollten.

Vor kurzem musste der Twitch-Streamer seinem Chat allerdings mitteilen, dass das Sammlerstück doch nicht echt sei. Er habe auf verschiedenen Auktionsseiten andere seltene Gegenstände von Prince gesehen und wollte die Echthheit seines eigenen bei einem „Sammlerkollegen“ nochmal überprüfen lassen.

Das Ergebnis: MontanaBlack war tatsächlich auf eine Fälschung hereingefallen. Der Twitch-Streamer führt weiter aus, dass die US-amerikanische Firma, die Authentizität mit der Ausstellung der entsprechenden Papier beweisen sollte, angebliche dahinter stecke. Die Firma soll gegen Bezahlung absichtlich die Papier gefälscht haben.

Niedergeschlagen gab MontanaBlack in seinem Stream zu: „32.000 Euro weg. […] Wisst ihr, wie sehr ich mit diesem Schild angegeben habe vor Leuten, weil ich so stolz darauf war?“ (Quelle: YouTube).

Mehr zum Thema Twitch
Twitch-Streamer von Sauercrowd gerät in Panik, aktiviert aus Versehen Selbstzerstörung, begräbt eines der teuersten Items aus WoW Classic
von Karsten Scholz
Sauercrowd: Alle Tode der letzten Tage und ihre Level in der Übersicht
von Alexander Mehrwald
Er gab sich noch ein Jahr, um erfolgreich auf Twitch zu sein – Jetzt hat er mehr als 10-Mal so viele Zuschauer
von Johanna

Für MontanaBlack fällt diese Wertanlage wohl weg, aber auch in anderen Bereichen hat der Twitch-Streamer wohl zu viel Geld ausgegeben. Mehr dazu lest ihr hier auf MeinMMO: MontanaBlack sagt, er gibt so viel Geld aus, dass er nicht viele Rücklagen hat, andere haben es besser gemacht

Quelle(n): DieCrew auf YouTube, Richtiger Kevin auf YouTube
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
WoW xhankyy Rip

Twitch-Streamer von Sauercrowd gerät in Panik, aktiviert aus Versehen Selbstzerstörung, begräbt eines der teuersten Items aus WoW Classic

Sauercrowd: Alle Tode der letzten Tage und ihre Level in der Übersicht

GTime bei Henke's Corner

Er gab sich noch ein Jahr, um erfolgreich auf Twitch zu sein – Jetzt hat er mehr als 10-Mal so viele Zuschauer

Metashi Entschuldigung Sauercrowd

Der erste Raid von Sauercrowd hat einen Termin, Metashi macht klar: „Wir ziehen das zusammen durch“

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx