Twitch-Streamer MontanaBlack gibt seit fast 10 Jahren mit einem Sammlerstück an, sagt nun, dass es eine Fälschung ist

Der Twitch-Streamer Marcel „MontanaBlack“ Eris ist großer Fan von einmaligen Sammlerstücken und gibt gerne Geld dafür aus. Seit fast 10 Jahren ist er stolz auf ein Blatt Papier von dem Sänger Prince. Jetzt fand MontanaBlack heraus, dass das Notenblatt kein Original sein soll.

Was ist das für ein Sammlerstück? MontanaBlack gibt nicht nur viel Geld für seine Sportwagen aus, sondern auch für einzigartige Sammlerstücke. Vor fast zehn Jahren kaufte MontanaBlack sich ein Sammlerstück von dem Sänger Prince.

In einem großen Bilderrahmen waren neben Fotos des Sängers auch ein Blatt Papier eingefasst. Auf diesem Blatt Papier war der Songtext des Lieds Purple Rain niedergeschrieben, angeblich von Prince selbst handschriftlich verewigt. Insgesamt bezahlte der MontanaBlack dafür 32.000 Euro, meint er.

Der Twitch-Streamer sagt, er habe sich das Prince-Sammlerstück als Wertanlage gekauft und ging davon aus, dass es zukünftig noch im Wert steigen würde. Jetzt musste MontanaBlack aber das Gegenteil feststellen.

Firma soll Dokumente gefälscht haben: „32.000 Euro weg“

Im Jahr 2020 zeigte MontanaBlack den Prince-Songtext stolz in einem seiner Twitch-Streams. Als einer der Zuschauer die Echtheit anzweifelte, wies der Streamer das noch zurück. Den Songtext habe MontanaBlack schließlich gemeinsam mit Papieren aus den USA erlangt, die die Authenzität des Sammlerstücks beweisen sollten.

Vor kurzem musste der Twitch-Streamer seinem Chat allerdings mitteilen, dass das Sammlerstück doch nicht echt sei. Er habe auf verschiedenen Auktionsseiten andere seltene Gegenstände von Prince gesehen und wollte die Echthheit seines eigenen bei einem „Sammlerkollegen“ nochmal überprüfen lassen.

Das Ergebnis: MontanaBlack war tatsächlich auf eine Fälschung hereingefallen. Der Twitch-Streamer führt weiter aus, dass die US-amerikanische Firma, die Authentizität mit der Ausstellung der entsprechenden Papier beweisen sollte, angebliche dahinter stecke. Die Firma soll gegen Bezahlung absichtlich die Papier gefälscht haben.

Niedergeschlagen gab MontanaBlack in seinem Stream zu: „32.000 Euro weg. […] Wisst ihr, wie sehr ich mit diesem Schild angegeben habe vor Leuten, weil ich so stolz darauf war?“ (Quelle: YouTube).

