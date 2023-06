Top-SSD für PC und PS5 günstig wie nie: Holt sie euch jetzt zum neuen Tiefstpreis bei MediaMarkt

Mit der WD_BLACK SN850X gibt es eine der schnellsten PCIe-4.0-SSDs für PC und PS5 gerade besonders günstig bei MediaMarkt.

So gut ist das Angebot: Die für PC und PS5 geeignete SSD von Western Digital gibt es in der 1-TB-Version sowohl bei MediaMarkt als auch Saturn gerade für versandkostenfreie 79,99 Euro statt 149,99 Euro UVP.

Das ist laut Preisvergleichsseiten der bisher günstigste Preis mit Versand für das schnelle PCIe-4.0-Topmodell von Western Digital und kein anderer Händler ist derzeit so günstig.

Mit bis zu 7.300 MB/​s lesend und 6.300 MB/​s schreibend gehört die WD_Black SN850X im M.2-Format mit PCIe-4.0-Anbindung zu den schnellsten SSDs ihrer Generation und richtet sich im PC-Bereich vor allem an Enthusiasten.

Mit 1 TB Speicherplatz bietet sie genug Speicherplatz für ein paar Spiele und andere Programme neben dem Betriebssystem und verfügt zudem über fünf Jahre Herstellergarantie.

Dabei gilt sie ebenso als Speichererweiterung für die PlayStation 5 als Empfehlung und hat es dahingehend auch in unsere Übersicht der besten PS5-SSDs geschafft:

Top-Bewertungen: Bei MediaMarkt gibt es von Usern in fünf Rezensionen durchschnittlich 4,8 von 5 Sternen für die WD_Black SN850X.

Dabei wird sie hinsichtlich der hohen Performance durchweg gelobt, jedoch wird die Verwendung eines Kühlers empfohlen, um Überhitzung zu vermeiden.

Im Test: Die Webseite Hardwareluxx.de hat für das Modell eine klare Kaufempfehlung ausgesprochen und es mit einem Award ausgezeichnet:

[…] In der Summe der Eigenschaften ist die WD_Black SN850X also eine erfolgreiche Weiterentwicklung einer ohnehin schon sehr schnellen SSD. Das Leistungsplus ist dabei in den Kernaufgaben der Zielgruppe deutlich vorhanden und lässt die Mitbewerber klar zurück. Negative Aspekte des Massenspeichers zu benennen, fällt daher schwer. […]