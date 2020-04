The Division 2: Neues Update macht Spieler wütend – „Das ist inakzeptabel“

Mit TU9 kam am 21. April ein großes Update bei The Division 2. Die Reaktionen darauf sind heftig – leider im negativen Sinne. Besonders eine Änderung und wie damit umgegangen wurde, nervt die Agenten tierisch: der harte Nerf der beliebten Waffe M1A Klassik.

Warum sind die Spieler so wütend? Im Titel Update 9 für The Division 2, das bei uns gestern Morgen, am 21. April, auf die Server gespielt wurde, steckten einige unbeliebte Änderungen. Schon länger angekündigt waren Anpassungen von drei starken Schadens-Items, bei denen die Entwickler wohl einen Rechenfehler bei der Implementierung gemacht hatten.

Doch auf diese 3 Nerfs waren die Agenten vorbereitet. Selbst nach dem Nerf waren die benannten Teile noch zu gebrauchen, da sie einen weiteren Multiplikator in die Schadens-Gleichung bringen.

Richtig wütend machte viele Spieler eine andere Änderung. Der harte 40%-Nerf der M1A Klassik. Der betrifft auch benannte Waffe „Bakers Dutzend“. Diese Änderung wurde

erstens nicht vorher kommuniziert

kam zweitens erst als Nachtrag in die Patch-Notes.

„Das geht gar nicht“, finden einige Spieler und machten sich in den sozialen Netzwerken Luft.

Um diesen Waffen-Typ geht’s: M1A Klassik. Das benannte Item „Bakers Dutzend“ kommt mit einem starken Talent und ist für einige Spieler erste Wahl. Oder war es zumindest vor TU9.

Wenig Verständnis für Kommunikations-Panne

Wie sind die Reaktionen darauf? Die Reaktionen zu der anfänglich „geheimen“ Änderung fallen wütend und drastisch aus. Einige Spieler sind enttäuscht, dass sie nach der großen Gear-Umstellung mit „Warlords of New York“ wieder ein starkes Item verlieren, für das sie lange gefarmt haben. Der Nerf war ihnen zu hart. Andere regen sich mehr über die Art und Weise auf, wie der Nerf kam. Erst unangekündigt und dann heimlich.

BeNikPlays im Ubisoft-Forum: „[…] so macht das natürlich total Spaß… Stunden um Stunden gefarmt und dann alles für die Tonne! Danke.“

Nghiatito@nghiatito auf Twitter (übersetzt): „Mein maximales Schadens-Potenzial reduzierte sich von 3 Mio. auf 1,5 Mio. – Das ist inakzeptabel.“

Patrick Bauder auf MeinMMO: „Mit jedem Update macht das Spielen immer weniger Spaß! 40%-Nerf auf meine M1A plus der Nerfs meiner Handschuhe und Knieschoner führen zu einer Schwächung meines Schadens von ungefähr 50%.“

bf_pheno auf reddit (übersetzt): „Die M1A brauchte einen Nerf (zumindest im PvP). Aber ich habe nicht erwartet, dass sie komplett gekillt wird.“

Auch YouTuber „Charles“, der schon viele deutsche YT-Videos zu Division 2 veröffentlicht hat, stellte ein neues Video mit dem Titel „The Division 2 – ES REICHT UNS !! Hört auf uns zu VERARSCHEN“ online. Ihm geht es dabei gar nicht so sehr um den Nerf, sondern die Kommunikation. Er fühlt sich für dumm verkauft.

Gibt es noch andere Meinungen? Das aktuelle Thema um den M1A-Nerf polarisiert nicht so stark, wie beim DPS-Glitch. Besonders die Tatsache, dass er nicht in der ersten Patch-Notes-Version stand, lässt viele Spieler kopfschüttelnd zurück.

Doch so manch einer kann die Probleme nachvollziehen. Wenn so viele Menschen an einem Projekt arbeiten, kann das immer mal wieder zu Fehler führen. Dazu kommt der Umstand, dass die Entwickler und Verantwortlichen bei Massive wegen der Corona-Krise aktuell im Home-Office sitzen. Das Verständnis hält sich aber bei Vielen in Grenzen.

Was sagt Massive dazu? In dem Nachtrag der Patch Notes entschuldigten sich Entwickler für das Versäumnis:

Diese Änderung war geplant und wir entschuldigen uns, dass sie nicht in den ursprünglichen Patch Notes aufgeführt wurde. Aufgrund eines Fehlers in der Kommunikation wurde sie auf der Liste nicht aufgezeigt. Kommentar des Community-Teams zum 40%-Nerf der M1A – Quelle: Ubisoft Forum

Der Aussage nach war es ein Versehen und eigentlich sollte der Nerf Teil der Notes sein. Irgendwo in den Abläufen gab es einen Fehler, weshalb dieser kleine, aber wichtige Fakt ausgelassen wurde.

Nerfs beherrschen das Thema TU9 – Exos und Bugs rücken in den Hintergrund

Was gibt es sonst über TU9 zu sagen? Positives gibt es aber an der Exo-Front zu berichten. Dank der neuen Rekonfigurations-Möglichkeiten an der Werkbank und dem erhöhten Loot-Level der Exos freuten sich die Spieler über heftige Re-Rolls ihrer alten und neuen Exotics. Zumindest hier hat Massive den Geschmack der Agenten getroffen.

Mein Exo-Gewehr „Gnadenlos“ aus Jahr 1 erstrahlt endlich in voller Stufe-40-Pracht. Es bekam direkt beim Aufwerten von 30 auf 40 zwei volle Attribute.

Was man allerdings ansonsten vom TU9 leider bisher nicht behaupten kann. Zusätzlich zu den Nerfs kamen nämlich noch einige Bugs ins Spiel. Mit einer außerplanmäßigen Wartung am Abend des Patch-Tages reagierte Division 2 direkt auf einige Fortschritts-Blocker. Insgesamt dürften viele Agenten TU9 mit einem eher negativen Gefühl aufnehmen.