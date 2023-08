Secrets of the Obscure, die vierte Erweiterung des preisgekrönten MMORPG startet heute und begeistert mit einem wunderschönen Launch Trailer.

Günstige Geräte im Test: Ein anderes günstiges Gerät von Blackview konnte ich übrigens für MeinMMO schon einmal testen. Auch beim 100-Euro-Handy habe ich mich gefragt, ob sich so ein Gerät überhaupt lohnt. Den gesamten Test lest ihr direkt auf MeinMMO:

Was ist nicht so gelungen? Das Display könnte insgesamt etwas reaktionsfreudiger bei meinen Toucheingaben sein. Das Display ist außerdem sehr empfindlich und nach kurzer Zeit kann man überall die Fettfingerspuren sehen.

Insert

You are going to send email to