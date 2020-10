Chef von Far Cry 4 sagt: „Eigentlich müssten Streamer die Spiele-Entwickler bezahlen“

Alex Hutchinson, der Creative Lead hinter Spielen wie Far Cry 4 und Assassins Creed 3, hat sich zur aktuellen Situation auf Twitch geäußert. Dort beschweren sich derzeit Streamer über Löschungen von Clips, in denen urheberrechtlich geschützte Musik enthalten war. In seinen Augen sollten die Streamer sich nicht beschweren, denn er findet, dass sie eigentlich auch Spiele-Entwickler bezahlen sollten.

Worum geht es? Seit Jahren nutzen einige Streamer auf Twitch Musik, die sie im Hintergrund laufen lassen. Das war eigentlich gegen die Regeln der Plattform, blieb aber lange ohne echte Konsequenzen.

Nun jedoch löscht Twitch Clips mit Musik und verwarnt die Streamer. Bis Freitag haben die Streamer nun Zeit, um selbstständig ihr Material durchzuschauen und Inhalte zu löschen.

Hutchinson, dessen Studio inzwischen Teil von Googles Stadia Division ist, ist der Meinung, dass die Streamer sich weniger Sorgen wegen der Musik und viel mehr wegen der Spiele machen sollten, die sie täglich zeigen. Schließlich verdienen sie ihr Geld mit Inhalten, für die sie nicht bezahlen.

Für seine Aussage bekam Hutchinson vereinzelt positiven Zuspruch, gleichzeitig aber auch viel Kritik. Kritiker sehen die Streamer vor allem als „Werbe-Banner“ für die Spiele.

„Sollten Lizenzen kaufen, wie in jedem echten Business“

Was sagt Hutchinson genau? In einem Tweet sagt der Entwickler, dass für die Streamer alles weg wäre, wenn die Publisher beschließen würden, dass Spiele nicht mehr auf Twitch gezeigt werden dürften.

Er ist der Ansicht, dass Streamer eine Lizenz beim Entwickler kaufen sollten, um dann für die Nutzung zu bezahlen, so „wie es bei jedem echten Business“ abläuft.

In einem weiteren Tweet wird er noch konkreter. Er sieht die Streamer als Entertainer einer Show, wobei sie für den gezeigten Content nicht bezahlen. Den Kauf des Spiels allein sieht er nicht als ausreichend an.

Wie fallen die Reaktionen aus? Viele sind der Meinung, dass Hutchinson zwei große Punkte in seinem Tweet ignoriert:

Zum einen funktionieren die Streamer als Werbe-Banner. Sie zeigen Spiele der breiten Masse und das meist effektiver, als jedes andere Werbe-Mittel. Nicht umsonst werden große Streamer oft gut bezahlt, um kleine Spiele vorzustellen.

Zum anderen sind viele der inzwischen großen Streamer gute Entertainer und würden auch ohne große Spiele auskommen. Der bekannte Streamer Felix „xQc“ Lengyel spielt gerne Mal eine Runde Schach und selbst da bleiben die Zuschauer am Ball.

Ein Twitter-Nutzer schreibt, dass große Titel wie Minecraft, Fortnite, Fall Guys und Among Us ohne Streams nie so groß geworden wären, wie sie heute sind und vermutet gleichzeitig, dass Publisher durch eine solche Lizenz eher Verluste machen würden:

I think most publishers understand the benefit of free publicity.



I don’t think Minecraft, Fortnite, Fall Guys, and Among Us would’ve been NEAR as successful as they’e been without streamers encouraging their products.



Publishers who enforce a license will lose this advantage. — Isaac (PDMG) (@pizzadudemanguy) October 22, 2020

Andere kritisieren zudem, dass es viele kleine Streamer gibt, die sich eine solche Lizenz gar nicht leisten könnten. Diese Einschränkungen könnten für ganze Streaming-Kultur große Veränderungen bedeuten.

Gibt es auch positive Stimmen? Ja, es gibt es auch Nutzer, die dem Tweet teilweise oder sogar im Ganzen zustimmen. Schließlich sei Streaming oftmals eine „legale Grauzone“ – die Rechte liegen am Ende beim Entwickler und Publisher.

Doch dass die Publisher ihre Rechte nicht durchsetzen, sehen einige als klaren Beweis dafür, dass sich Streaming eher positiv auf die Spiele auswirkt:

Andere sind der Meinung, dass man Twitch eher in die Pflicht nehmen sollte. Ähnlich wie bei Spotify sollte sich die Plattform darum kümmern, dass die Spiele-Entwickler bezahlt werden, schließlich verdiene Amazon viel mit seiner Plattform.

Google distanziert sich von Hutchinson

In einem offiziellen Statement distanziert sich Google von der Meinung der Aussage des Entwicklers. Dort heißt es:

Die jüngsten Tweets von Alex Hutchinson, Creative Director im Montreal Studio of Stadia Games and Entertainment, spiegeln nicht die Meinung von Stadia, YouTube oder Google wider. Via 9to5Google

Auch der YouTube Lead Ryan Wyatt betonte auf Twitter, der Publisher und Creator eine gute Partnerschaft haben:

Welche positiven Folgen das Streaming haben kann, zeigt sich tatsächlich am besten an Among Us. Das Indie-Spiel blüht 2 Jahre nach Release auf, weil es auf Twitch beliebt wurde. Inzwischen schafft es der Titel regelmäßig in die Top 5 auf Steam.