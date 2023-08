So schmeckt Sternenstaub: yfood bringt zum Starfield-Launch eine limitierte Edition raus

Der Smart Food Marktführer yfood kooperiert mit Bethesda und Xbox und bringt zum Launch des Rollenspiel-Hits Starfield eine limitierte Edition auf den Markt – mit einem besonderen Angebot für den Game Pass.

Was ist yfood? yfood ist eine ausgewogene Trinkmahlzeit. Sie macht schnell satt, enthält zahlreiche Nährstoffe sowie Vitamine und schmeckt auch noch köstlich. Es gibt yfood in einer Vielzahl von Geschmacksrichtungen, darunter Crazy Coconut, Happy Banana, Fresh Berry, Salted Caramel und Classic Choco. Obendrein gibt es natürlich auch vegane Produkte im Sortiment.

yfood soll dabei aber keine klassische, ausgewogene Ernährung ersetzen. Vielmehr ist es eine optimale Alternative, wenn mal keine Zeit ist, um in unserer modernen, schnelllebigen Zeit stets gut genährt und gelaunt die Herausforderungen in Alltag, Arbeit sowie beim Zocken zu bewältigen.

“Kann das denn gesund sein?”

So mancher von euch mag sich hier denken: “Eine ganze Mahlzeit in einem Fläschchen? Das ist doch niemals gesund!” Doch keine Sorge, yfood ist nicht irgendeine Chemie-Pampe voll ungesunder Zutaten. Vielmehr kommt es ohne zugesetzten Zucker, Laktose sowie Gluten aus und hat einen Nutri-Score von A. Zusätzlich bietet euch ein yfood Drink ein vollwertiges Nährstoffprofil mit Proteinen, pflanzlichen Fetten, Kohlenhydraten und Ballaststoffen sowie 26 Vitaminen und Mineralstoffen. Eine 500 ml Portion yfood deckt dabei mindestens 25 Prozent des täglichen Mikronährstoffbedarfs eines durchschnittlichen Erwachsenen ab.

yfood & Starfield – Seid bereit für den Launch!

yfood taugt besonders gut für Gamer, beispielsweise als Energielieferant bei langen Raid-Abenden. Aber auch bei klassischen Single-Player-Games ist ein Vorrat an yfood nie verkehrt. Das gilt vor allem für das neue SciFi-Rollenspiel Starfield von Bethesda, das am 6. September erscheint.

Darum ist yfood optimal für den Launch: So ein Start eines großen Rollenspiels ist für jeden Fan immer ein besonderes Ereignis. Alles im Spiel ist neu, überall gibt es etwas zu entdecken und gerade bei Starfield ist der Name Programm, denn ihr könnt zig Sternensysteme mit Hunderten von Planeten aufsuchen und erkunden.

Dabei verliert man schnell die Zeit aus den Augen und ehe man sich versieht, ist man stundenlang durchs All gedüst und bemerkt, dass man ordentlich Kohldampf hat.

Aber gerade in dieser Situation will man erst recht nicht in der Küche hantieren und dann auch noch den Abwasch erledigen. Und im Worst Case ist es schon mitten in der Nacht und ihr habt nicht mal genug Zutaten für eine gescheite Mahlzeit da. In dieser Situation macht es sich dann bezahlt, dass ihr euch großzügig mit yfood-Flaschen eingedeckt habt.

Denn hier müsst ihr nicht einmal den Gaming-Sessel oder das Sofa verlassen und könnt gleich vor Ort einen Schluck aus der Pulle nehmen. So werdet ihr satt sowie mit allen Nährstoffen versorgt und könnt gleich wieder zurück ins All. Anders als bei Energy-Drinks bekommt ihr hier auch kein anschließendes Zucker-Tief, sondern bleibt angenehm gesättigt und versorgt.

Cinnamon Stardust – Der Geschmack des weiten Weltalls

Damit eure yfood-Trinkmahlzeit auch perfekt zum Spiel Starfield passt, gibt’s anlässlich des Launches eine spezielle Geschmacksrichtung: Cinnamon Stardust.

Wie schmeckt denn Sternenstaub? Die neue, limitierte Geschmacksrichtung Cinnamon Stardust schmeckt, wie man sich die Milchstraße geschmacklich vorstellt: cremig, zimtig, süß – der Geschmack des großen, weiten Weltalls. Cinnamon Stardust hat wie alle yfood-Trinkmahlzeiten ein vollwertiges Nährstoffprofil und sättigt zuverlässig für mehrere Stunden.

Das klingt lecker, wo und wann bekomme ich das? Cinnamon Stardust gibt es ab dem 2. August im yfood-Onlinestore und ab dem 17. August bei Kaufland. Da Cinnamon Stardust aber eine limitierte Version sein wird, solltet ihr schnell zuschlagen und euch einen großen Vorrat zulegen. Denn Starfield wird euch sicherlich Hunderte von Stunden an den Bildschirm fesseln und da braucht ihr entsprechend viel leckere Verpflegung.

Sternendrink und Game Pass im Super-Deal

Aber ich habe Starfield noch gar nicht! Ihr seid euch noch nicht sicher, ob ihr Starfield kaufen wollt? Wenn ihr den Microsoft Xbox Game Pass abonniert habt, könnt ihr Bethesdas RPG-Hit pünktlich zum Start am 6. September ohne weitere Kosten zocken. Und wenn ihr noch keinen Game Pass habt, ist das auch kein großes Problem, denn:

In einem limitierten Zeitraum gibt’s zu den Onlinebestellungen einen Xbox Game Pass Ultimate im Wert von 14,99 Euro obendrauf, mit dem ihr als Neukunde einen Monat lang nicht nur Zugang zu Starfield, sondern auch einer Bibliothek mit über 100 großartigen Spielen für Xbox und PC erhaltet.

Wenn das mal kein Grund ist, sogleich einen ordentlichen Vorrat an yfood in der neuen, speziell für Starfield entwickelten Geschmacksrichtung Cinnamon Stardust zu bestellen und zum Start von Starfield optimal für die Erforschung des Weltalls gewappnet zu sein.