Ein großes SF-MMO aus Berlin stirbt trotz 92 % positiver Reviews auf Steam: „Gier hat’s ruiniert“

Das SF-MMO Dreadnought erschien 2018 auf Steam, ein Jahr vorher konnten es angehende Kommandanten bereits auf PlayStation 4 spielen. Vor allem in der Beta sorgte das „World of Tanks im Weltraum“ für Begeisterung. Noch in den letzten 30 Tage hatte es 92 % positive Reviews auf Steam. Doch irgendwie sprang der Funke nie über: Gierige Mikrotransaktionen hätten das Spiel zu Fall gebrach, unken einige.

Was war die Idee bei Dreadnought?

„World of Tanks im Weltall“ trifft es ganz gut: Dreadnought setzte vor allem auf Größe. Die Raumschiffe, die Spieler steuerten, waren massive und eher träge Kampfschiffe mit riesigen Dimensionen. Da musste jede Breitseite gut überlegt sein.

Dreadnought wollte den Spielern das Gefühl geben, das Kommando über ein riesiges Schlachtschiff zu übernehmen: Man war Kommandant eines riesigen Weltraum-Kahns, also kein flinker Sternenjäger, sondern ein massiger Sternenzerstörer.

Doch auf Steam konnte sich das Spiel nie so richtig durchsetzen: Die Spielerzahlen waren schon seit 3 Jahren nur noch im zweistelligen Bereich: Jetzt ging es am 11. Juni ganz zu Ende. Die Server schlossen, man kann es nicht mehr spielen.

SF-MMO Dreadnought schließt am 11. Juli auf Steam und PS4

Wie ist der Abschied? Der Abschied von Dreadnought war eigentlich für den 19. März geplant, man gewährte dem Spiel aber noch einen Aufschub bis zum 11. Juli.

Auf Twitter veröffentlichte das Team einen Post, in dem man mit „gemischten Gefühlen“ Abschied nimmt. Man sei dankbar für die Reise, habe was ganz Besonderes geschaffen, aber freut sich jetzt auch, sich neuen Projekten zuzuwenden.

Auf Twitter bedauern einige das Ende von Dreadnought. Sagen Sachen wie: Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. In der Beta fand ich es so toll, aber dann hab ich es aus den Augen verloren.

Woran ist das Spiel gescheitert? Wenn man sich die Spielerzahlen auf Steam anschaut, war Dreadnought nie wirklich erfolgreich, es war wohl offenbar zu sehr Nische und hat es nie geschafft, einen gewissen Bekanntheitsgrad zu erreichen:

Im Oktober 2018 hatte es durchschnittlich 1.682 Spieler auf Steam

Schon im März 2019 waren es nur noch 124. Von da an konnte sich das Spiel nie wieder so richtig erholen

Zuletzt, als schon das Ende feststand, waren noch etwa 29 Spieler am Tag im Durchschnitt online

Schon zum Release auf der PS4 2017 wurde Entwickler Yager damit konfrontiert, nach Vollpreis-Titeln wie Spec:Ops: The Line jetzt auf Free2Play mit Mikrotransaktionen zu setzen. So gab es „Booster fürs schnellere Sammeln von Erfahrungspunkten.“ Das Spiel bot zudem „hero ships“ mit besonders dicker Ausrüstung an.

Warum ist das problematisch? In der Regel gelten Mikrotransaktionen, die irgendeinen, selbst geringen Vorteil bringen, schon als “problematisch”. Von Puristen werden eigentlich nur rein kosmetische Items als akzeptabel angesehen.

Das sehen Spieler als Grund fürs Scheitern: In den Reviews zum Spiel auf Steam, die sonst überwiegend positiv sind, ist mehrfach zu lesen, dass diese Mikrotransaktionen letztlich dem Erfolg des Spiels im Wege standen:

Wenn Mikrotransaktionen deine Priorität sind, passiert genau das. Ein vielversprechendes Konzept wurde total durch Gier ruiniert.

Auch ein anderer Nutzer mit 1080 Stunden im Spiel sagt: Das Game hätte beim Wechsel von der Beta zum Release viele Spieler verloren. Offenbar sorgten die Mikrotransaktionen damals für einen Massen-Exodus:

Wenigstens war es nie Pay-To-Win. Es war sicher nicht so schlimm, wie Leute gesagt haben, spätestens als die Spieler rausfanden, das man Credits und Erfahrungspunkte im Modus „Proving Grounds“ farmen konnte.

Auch in anderen Reviews wird erwähnt, dass Dreadnought ein einzigartiges Spiel ohne echten Alternative sei. Aber die Mikrotransaktionen hätten das Spiel, in den Augen vieler, schon stark verhindert. Einer sagt, er hätte kein Problem damit Geld für einen DLC auszugeben, aber es müsste schon Arbeit drinstecken.

Einige Fans fordern Yager auf, doch den Source Code freizugeben, damit das Spiel doch noch fortleben kann.

Das steckt dahinter: Auch wenn es verständlich ist, sollte man in so einem Fall wohl nicht von “Gier” reden. Reich geworden ist Yager bei 30 durchschnittlichen Spielern mit “Dreadnought” sicher nicht.

Für MMOs, die stetig weiterentwickelt werden sollen, ist es schwierig sich zu finanzieren:

Der Weg, rein kosmetische Items zu verkaufen, funktioniert fast nur bei extrem erfolgreichen Spielen wie Fortnite oder League of Legends

Praktisch alle anderen Spiele müssen einen Kompromiss zwischen “fairem Free2Play” und den wirtschaftlichen Zwängen finden

Letztlich kann der Markt nur eine gewisse Menge an Games-as-a-service-TIteln gleichzeitig unterstützen. Spiele, denen es nicht gelingt, einen “Buzz” beim Release zu erzeugen und den aufrechtzuerhalten, steuern unaufhaltsam auf ein Ende zu

Da Berliner Studio Yager hat aktuell keinen guten Lauf: Neben Dreadnought musste man auch sein 2. MMO „The Cycle“ einstellen. Aber die Finanzierung des Studios scheint sicher, immerhin hat man mit dem Pinguin, Tencent, einen finanzstarken Partner im Rücken:

