Starthilfegerät für euer Gefährt mächtig auf Amazon reduziert

Dieses Starthilfegerät hilft euch in der Not aus der Patsche, falls eure Batterie keinen Saft mehr hat. Jetzt im Amazon-Angebot.

Falls ihr schon länger darüber nachdenkt, in eurem Auto nützliche Gadgets mitzunehmen, die euch in Not helfen, könnte dieses Gerät von Yaber genau die richtige Wahl sein. Mit ihrem beeindruckenden Spitzenstrom von 3500A könnt ihr problemlos alle Benzinmotoren und sogar 8,0L Dieselmotoren starten. Zusätzlich ist dieses Teil sogar mit einer LED-Taschenlampe ausgestattet, um euch auch im Dunkeln zu helfen. Spart jetzt 38% und bezahlt nur 79,99€ statt 129,99€. Das ist noch nicht alles, aktuell könnt ihr einen Coupon aktivieren, mit dem ihr zuzüglich 5% spart.

Diese Eigenschaften erfüllt dieses Starthilfegerät

Diese Powerbank verfügt für euch über eine Kapazität von 23800mAh, was ausreicht, um euer Auto mehrmals zu starten, bevor sie wieder aufgeladen werden muss. Da es eher unwahrscheinlich ist, dass ihr dieses Gerät in kurzer Zeit mehrmals privat einsetzen müsstet, solltet ihr euch keine voreiligen Sorgen um die Energie machen.

Ein weiterer positiver Aspekt ist der integrierte 10W Wireless Charger. Ihr könnt euer Smartphone einfach auf die Powerbank legen und es wird kabellos aufgeladen. Falls ihr beruflich viel mit eurem Auto verreist oder Fan von Roadtrips seid, hat diese Funktion einen großen Wert.

Sie besitzt zusätzlich eine eingebaute LED-Taschenlampe mit 4 verschiedenen Modi: Normal, SOS, Strobe und Aus. Bei einer nächtlichen Autopanne oder spontanen Erkundung in der Dunkelheit ist diese Eigenschaft eine hervorragende Hilfe für euch.

Der LCD-Bildschirm zeigt euch den aktuellen Batteriestand an, sodass ihr immer genau wisst, wie viel Energie noch übrig ist. Die Powerbank kann auch für andere Geräte wie Tablets, Kameras oder Laptops verwendet werden. Sie ist also recht vielseitig einsetzbar und kann als Allrounder bezeichnet werden.

