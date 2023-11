Starke Intel-CPU kostet unter 170€ bei Amazon und ist so stark wie eine der besten AMD-CPUs

Diese Intel-CPU eignet sich für ein Highend-System, was euch nicht mal viel kosten muss. Nutzt jetzt das überaus starke Angebot bei Amazon.

Der Intel Core i5-12400 der 12. Generation ist ein leistungsstarker Desktop-Prozessor, der mit einer Basistaktfrequenz von 2,5 GHz daher kommt und sich auf bis zu 4,4 GHz steigern kann. Er verfügt über 6 Kerne und unterstützt den LGA1700-Sockel. Mit diesem Prozessor könnt ihr sowohl DDR4- als auch DDR5-RAM-Speicher mit einer Kapazität von bis zu 128 GB verwenden. Spart jetzt 30% und bezahlt nur 169,20€ statt 242€.

Darum ist diese Intel-CPU außergewöhnlich stark

Diese Intel-CPU ist in etwa so stark wie eine der besten AMD-CPUs, die momentan immer noch im Angebot ist. Wenn ihr dieses Preis-Leistungs-Verhältnis betrachtet, gehört diese CPU ganz weit nach oben. Immerhin könnt ihr euch mit dieser Komponente ein günstiges Highend-System bauen, was sogar locker Auflösungen in 4K stemmt.

Mit seinen 6 Kernen und der Unterstützung von Hyper-Threading kann er gleichzeitig mehrere Threads verarbeiten, was für eine verbesserte Multitasking-Fähigkeit sorgt. Führt rechenintensive Aufgaben wie Bildbearbeitung und Videobearbeitung durch. Auch hungrige Games wie Alan Wake 2 oder Cyberpunk 2077 könnt ihr mühelos mit den richtigen verbauten Teilen spielen.

Der Prozessor verfügt über einen intelligenten Cache von 16 MB, der den Zugriff auf häufig verwendete Daten beschleunigt und die Gesamtleistung verbessert. Außerdem weist er eine hohe Kompatibilität zu diversen Mainboards auf, aufgrund des außerordentlichen LGA1700-Sockels.

Die Unterstützung von DDR4- und DDR5-RAM ermöglicht es euch, die Speicherleistung eures Systems weiter zu optimieren. Mit einer maximalen Kapazität von 128 GB könnt ihr große Datenmengen verarbeiten und anspruchsvolle Anwendungen ausführen, ohne auf Engpässe zu stoßen.

Insgesamt ist diese CPU die perfekte Wahl für euch, wenn ihr nicht immer das neuste Modell benötigt und eher auf der Jagd nach günstige Rairäten seid, die dennoch leistungsstark sind. Sie ist optimal für kluge Sparer geeignet, die sich für etliche Jahre ein geeignetes QHD- oder 4K-System errichten wollen. Oftmals müsst ihr für nur 20% Mehrleistung 200€ oder gar 400€ mehr zahlen. Ob es das wert ist, muss jeder selbst entscheiden. Faktum ist, diese Intel-Komponente ist stark und kann in Verbindung mit den richtigen Bauteilen ein mächtiges System hervorbringen. Überzeugt euch selbst beim Benchmark-Test, wie stark diese CPU ist.

Der beste Bereich für Schnäppchen

Verspürt ihr ständig den Hunger nach mehr Leistung oder neuen technologischen Meisterwerken? Dann müsst ihr regelmäßig auf unserer Deals-Übersichtsseite vorbeischauen. Ihr findet die perfekte Gaming-Hardware, wie CPUs, Grafikkarten, Monitore, Mainboards, SSDs und noch viel mehr an technischen Geräten.