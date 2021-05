Star Wars Tag: Das sind die besten Angebote der Galaxis

Der 4. Mai ist weltweit der Star Wars Day und passend dazu gibt es einige tolle Deals. Unter anderem die Skywalker-Saga in 4K zum Bestpreis.

Warum ist heute Star Wars Tag? Der 4. Mai wurde zum Star Wars Day auserkoren, weil sich das Datum im Englischen anhört wie der ikonische Leitsatz “May the Force be with you” (May the Fourth). Deshalb gibt es jedes Jahr an diesem Tag nicht nur interessante Angebote rund um Star Wars, sondern meist auch tolle Neuigkeiten oder andere Neuheiten. Auf Disney+ könnt ihr ab heute zum Beispiel die neue Star Wars Serie The Bad Batch schauen.

Was für Angebote gibt es heute? Allen voran erwarten euch Deals rund um LEGO Star Wars. Sowohl im LEGO-Shop, als auch bei Amazon. Des Weiteren gibt es die gesamte Skywalker-Saga auf Blu-ray zum aktuellen Bestpreis.

Wie lange gelten die Deals? Im Normalfall gelten alle Angebote nur am heutigen 4. Mai 2021. Ein paar Ausnahmen sind auch noch im Laufe des 5. Mai gültig.

LEGO Star Wars R2-D2 kann jetzt gekauft werden

Bereits in der Nachbestellung: Das LEGO Star Wars R2-D2 75308 Set ist in der ersten Charge bereits ausverkauft. Deswegen könnt ihr es nun im LEGO-Shop nachbestellen. Dabei wird R2 innerhalb von 60 Tagen geliefert.

Ihr erhaltet mit dem Set einen R2-D2, bei dem ihr das mittlere Bein einfahren und den Kopf drehen könnt. Zudem hat er ein verstellbares Periskop. Die Frontklappen lassen sich darüber hinaus öffnen und natürlich ist in einem Geheimfach das Lichtschwert von Luke Skywalker versteckt. Dieses Set besteht insgesamt aus 2.314 Teilen.

LEGO Star Wars Angebote bei Amazon

Einige Deals sind bereits ausverkauft bei Amazon. Aber dennoch gibt es noch ein paar LEGO-Sets günstiger. Unter anderem das normale Modell des Millennium Falken und das Bauset für Grogu, der lange Zeit als Baby-Yoda bekannt war.

Die Star Wars Filme zum aktuellen Bestpreis & in 4K

Die komplette Saga: Star Wars Fans können sich heute außerdem alle neun Episoden der Skywalker-Saga zum aktuellen Bestpreis kaufen. Dabei gibt es die Blu-ray-Box und die 4K-Blu-ray-Box günstiger.

Weitere Angebote am Star Wars Tag

