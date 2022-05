May the 4th: Sichert euch zum Star Wars Day bei Amazon bis zu 63 % Rabatt auf Merch und Filme

May the 4th ist traditionell der Star Wars Day. Passend dazu hat Amazon ein paar Angebote aus einer weit entfernten Galaxis gestartet.

Der vierte Mai (auf englisch May the 4th) gilt allgemein als Star Wars Tag. Selbstverständlich gibt es da auch einige passende Angebote, um den Tag entsprechend zu feiern. Heute könnt ihr euch bei Amazon allerlei Merch und Blu-Ray- bzw. DVD-Boxen stark reduziert sichern!

Star Wars 1-9: Die komplette Saga im Set

Das legendäre Podrennen, die Schlacht von Hoth oder die Rückkehr der bekannten Helden nach vielen Jahren: So ziemlich jeder hat einen persönlichen Lieblingsmoment aus dem Star Wars-Universum. Mit der Skywalker Saga-Collection könnt ihr all diese Momente wieder und wieder erleben.

Alle neun Filme sind hier in einer großen Box enthalten. Dabei habt ihr die Wahl zwischen DVD, Blu-Ray und 4K Ultra HD. Letztere Variante umfasst unglaubliche 27 Discs und über 26 Stunden Bonusmaterial. Preislich seid ihr dabei bei Amazon aktuell am Besten aufgehoben. Alle drei Optionen werden mit Abstand zum Bestpreis angeboten.

Süße Baby Yoda Figur mit Tasche

Schon seit dem ersten Auftritt in der Mandalorian-Serie sind so ziemlich alle Fans Baby Yoda verfallen. Mittlerweile wissen wir, dass sein Name Grogu ist und auch, wozu der kleine Kerl fähig ist. Wenn ihr euch den kleinen Alien ebenfalls als Begleiter sichern wollt, könnt ihr bei Amazon eine sehr schöne Nachbildung zum Bestpreis abstauben.

Die Figur ist 28 cm hoch und kommt mit einer praktischen Tragetasche, die ihr schon aus der zweiten Staffel kennen dürftet. Wenn ihr auf die Hand drückt, gibt Grogu sogar passende Geräusche von sich. Die UVP beträgt dabei 44,99 Euro. Heute zahlt ihr bei Amazon aber ganze 63 % weniger! Mit nur 16,79 Euro ist das der absolute Bestpreis.

Weitere Angebote

Darüber hinaus sind zum Star Wars Day auf Amazon weitere Produkte reduziert. Ihr könnt euch zwei Staffeln der Animations-Serie Rebels, das englische Buch Thrawn, T-Shirts und zwei Lego-Sets günstiger sichern. Schaut euch die ganze Aktion doch einfach selbst an:

Weitere tolle Angebote und Aktionen findet ihr auf unserer Deal-Übersichtsseite. Hier prüfen und vergleichen unsere Autoren tagesaktuell die besten Angebote aus den Bereichen Gaming, Hardware und Multimedia.