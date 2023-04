SSD für PC & PS5: Seagate FireCuda 530 mit 2 TB und Heatsink jetzt bei Amazon zum Tiefstpreis im Angebot

Mit der Seagat FireCuda 530 könnt ihr euch bei Amazon gerade eine schnelle SSD für PC und PS5 mit 2 TB & Heatsink günstig im Angebot sichern.

Das alte Sprichtwort “Mehr Speicher schadet nie” ist 2023 wohl so aktuell wie nie zuvor. Neue Spiele kommen teilweise mit extrem vielen Daten und belegen so gerne mal mehrere hundert GB. Eine SSD für PC und PS5 schafft da Abhilfe. Bei Amazon ist jetzt mit der Seagate FireCuda 530 ein schnelles Modell zum Tiefstpreis im Angebot.

Amazon: SSD für PC & PS5 im Angebot

Die Seagate FireCuda 530 liefert nicht nur 2 TB Speicherplatz, sondern ist mit bis zu 7300MB/​s lesend und 6900MB/s schreibend auch noch extrem schnell unterwegs und stellt so ein echtes Speed-Upgrade dar. Der passende Heatsink ist direkt verbaut, ihr müsst euch also keine Sorgen wegen einer möglichen Überhitzung eurer Hardware machen.

Der Einbau der SSD ist sowohl am PC als auch an der PS5 ganz einfach und in wenigen Minuten abgeschlossen. So günstig und bequem könnt ihr euer Setup auf anderen Wegen kaum aufrüsten!

Das ist das Angebot: Bei Amazon kostet die SSD aktuell 186,99€. Im Vergleich zur UVP in Höhe von 414,90 Euro spart ihr so starke 55%. Der Versand ist außerdem kostenlos.

Der Preis im Vergleich: Wie so oft bietet Amazon auch hier den besten Preis auf dem Markt. Bei anderen Anbietern zahlt ihr für die Seagat FireCuda 530 mit 2 TB & Heatsink zurzeit mindestens 194,49 Euro. Darüber hinaus war die SSD nie zuvor so günstig zu haben wie aktuell. Tiefstpreis! (Quelle: geizhals.de)

Jetzt zuschlagen: Seagate FireCuda 530 mit 2 TB zum Tiefstpreis!

Noch mehr starke Deals wie diese findet ihr immer in unserer Übersicht. Jeden Tag suchen, prüfen und vergleichen wir hier für euch die besten Angebote und Aktionen für Gamer, Hardware-Fans und Multimedia-Enthusiasten.